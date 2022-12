Las grandes figuras de la escena ya llaman al teléfono del Teatro del Soho

Dice «con orgullo» Aurora Rosales que el Teatro del Soho-Caixabank es «un pequeño teatro que hace grandes cosas». Imposible rebatir a la directora del centro levantado por Antonio Banderas, mano derecha en asuntos escénicos del malagueño: tener dos musicales en cartelera simultáneamente haciendo temporada en Málaga y Madrid ('Godspell', aquí; 'Company', con Banderas, en Madrid) y haber diseñado una programación como la del 2022-2023 son avales más que suficientes. «Hemos salido hasta en 'The New York Times', y no sólo mencionando a Antonio», apunta. Un «prestigio», argumenta Rosales, que se nota detrás de la agenda que acaba de presentar el antiguo Teatro Alameda: «Las grandes figuras quieren venir aquí». Lluís Homar, Blanca Portillo, Mayte Martín, Estrella Morente, Santiago Segura, Florentino Fernández, José Mota, José Sacristán y Eduard Fernández, entre otros, van a venir aquí.

Así, por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenará, sí, pondrá en escena por primera vez para el público un montaje propio, 'La discreta enamorada', de Lope de Vega, con el que Homar presentará a la nueva camada joven de la cía. Un puntazo que demuestra el poder de atracción del espacio liderado por Antonio Banderas, que también ha atraído a Blanca Portillo y Juan Mayorga, con su 'Silencio': un monólogo del segundo a partir del discurso con el que ingresó en la Real Academia de la Lengua); José Sacristán y su 'Señora de rojo sobre fondo gris', monólogo ya disfrutado en Málaga sobre un texto de Miguel Delibes (¿pero quién no quiere disfrutar de nuevo del decir de Sacristán?); o el gran Eduard Fernández, que se asoma a los abismos del Alzhéimer en otro soliloquio, 'Todas las canciones de amor', del reputado Andrés Lima. Más allá del teatro, de la programación, digamos, de texto, habrá muchas otras disciplinas en el centro de la calle Córdoba: flamenco, ya no en un ciclo sino salpimentado a lo largo y ancho de la temporada, con Mayte Martín, Estrella Morente, Martirio y Chano Domínguez y Eva La Yerbabuena, entre otros; danza, con el gran Sergio Bernal: un coreógrafo que se mueve al son de Vivaldi y Beyoncé; y los conciertos de la Orquesta Sinfónica Pop del Teatro del Soho-CaixaBank, que crece bajo la tutela del director malagueño Arturo Díez Boscovich y que interpretará varios recitales (de Semana Santa, un monográfico del impresionismo francés y otra de piezas de Broadway) para mostrar su evolución. Y Málaga. Habrá mucha Málaga. Por un lado, el teatro de Banderas ha vuelto a coproducir con la legendaria compañía local El Espejo Negro: tras el éxito de 'Cris, pequeña valiente', el emocionante y estupendo acercamiento a la transexualidad para todos los públicos, Ángel Calvente y los suyos se atreven a adaptar un clásico inmortal de Luis García Berlanga, 'El verdugo', que cumplirá 60 años en 2023. «Es la primera vez que se lleva al teatro de marionetas. Es muy difícil porque sin la gestualidad hay que llegar al espectador con las luces y las sombras, pero creo que lo hemos conseguido», declara Calvente, que lleva meses de ensayos y que aún tiene «el garrote vil desmontado» para reestructurarlo. «Da un poco de yuyu», bromea. Y luego está Autóctonxs, un festival coordinado por la actriz boquerona Alessandra García (recordemos: dio la campanada en los últimos Premios Max), y que nace con la idea de «poder enseñar a una generación de malagueños que ha obtenido reconocimiento fuera de esta ciudad». La cultura local «más peleona» estará representada por Ximena Carnevale, María del Mar Suárez La Chachi, Ernesto Artillo, Alberto Cortés y Bromo (Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer), que ofrecerán teatro, el suyo, propio y singular, con improvisaciones en el hall del Soho, work in progress, happening poéticos... Y más, mucho más, como puede comprobarse en la página del Teatro del Soho-Caixabank, donde figura la programación completa de una temporada que, como ven, tiene de todo para todos.