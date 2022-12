Hace poco más de un año el joven productor Louis Amoeba publicó un meme en el que estaban él y el rapero Hoke jugando al ajedrez en el centro de un auditorio repleto de gente esperando a que hicieran algún movimiento con las piezas. Esos espectadores figuraban ser medios de comunicación, grafiteros, raperos, indies, profesionales de la música en busca de nuevos talentos... Ellos, en cambio, en la foto tuneada aparecían ajenos a la expectación: el primero, «distorsionando sonidos»; el segundo, «fumando».

Un buen resumen de la situación en aquel momento y de su manera de trabajar, aislados y desatados de todo: sin sello, sin publicidad, sin mánager, sin prensa y con una actividad discretísima en redes. Y sin prisa. Con todo, Hoke y Louis Amoeba lograron que su álbum conjunto (BBO) publicado el pasado mes de septiembre fuese el tercer mejor debut de un disco español en lo que iba de año. «Me he pegao sin padrino», dice el rapero en Speedrun skit.

Ellos dos han derrotado sin armas al algoritmo -su disco sobrepasa por mucho los 10 millones de plays en Spotify- que conduce a todo el mundo a caminar hacia un mismo sentido, y han ganado una guerra contra signos de este tiempo, que reclama sobrexposición, y el diabólico ritmo que encarna mejor que nadie TikTok. Su única arma ha sido el talento.

Hasta el lanzamiento de BBO, álbum en el que han trabajado un tiempo inusual hoy en día, muy poco movimiento, solo un par de sencillos y, eso sí, algunas presentaciones en directo de canciones del álbum. «Es como la estrategia contraria: en vez de inundaros de material, os voy dando pequeñas píldoras para que tengáis más ganas», opina Aleix Mateu, coautor del libro Making flu$. La música urbana: Un cambio generacional, un nuevo paradigma cultural. «Hay algo de la calidad en sí misma, y también que se ha creado un hype [expectativa] y algo de culto alrededor del artista», añade.

Lanzamiento

Una infinidad de artistas españoles celebraron y aplaudieron el lanzamiento de BBO en las redes sociales. La pelota se ha hecho tan grande que su gira estaba prevista para 12 fechas, y ahora son 23: dos en Valencia, dos en Barcelona, dos en Bilbao, dos en Zaragoza, cuatro en Madrid... Y una en Málaga, en La Trinchera. Entradas agotadas, por supuesto. Y el teléfono sigue caliente.

BBO es un álbum que, más allá de su historia, supone el resultado tiene algo de carácter generacional, una obra para perdurar. Por ahí más o menos dispara Aleix Mateu: «El disco funciona como hito de esta nueva generación de raperos que busca cuidar mucho la forma de rapear, hacer rimas ingeniosas...». Algunos de estos nuevos raperos pulidos están en el disco: Ergo Pro y Ill Pekeño. La base y el secreto del éxito de BBO, un álbum de 11 piezas, es fácil de dilucidar: es un disco trabajado, mimado hasta el último detalle, redondo y lleno de talento. «Es supersólido tanto en el apartado musical como en el vocal. Crea un universo propio», opina Mateu, experto y miembro del colectivo El Bloque.

Juegos Olímpicos

BBO es un álbum con muchas piecitas que encajan unas con otras. Todo el disco adopta la estética de los Juegos Olímpicos (todo lo visual es hecho por ellos) y es un juego constante -metáforas, paralelismos...- entre el deporte y el barrio, la calle, el grafiti, repeler a la policía, la marihuana... El universo de Hoke, de 26 años. De hecho, si se fijan el título BBO es un recurso gráfico para presentar los cinco aros olímpicos. Seguramente unos versos que resumen el juego podrían ser estos de Five O: «Olimpiadas en el barrio, cogiendo cardio; esquivando al comisario, de Patraix al estadio».

Hay referencias a Cruyff, Ronaldo y David Meca, por ejemplo. De hecho, el disco empieza así (Ojo de halcón): «Corto la cinta de la meta, atleta; en las ocho calles de siempre dando vueltas; en la lleca, static, prendo una merca: que fue de Marruecos a Cádiz como David Meca». En la misma canción también se menciona a Michael Phelps, supernadador que estuvo sancionado por fumar marihuana: «Nikes en el cable, estamos en el game como Michael Phelps». Es conocido que se dice que las bambas colgadas en el cable de la luz indican puestos de venta de drogas.

Juventud

«Llama la atención su estilo de rapear, así como tranquilo, hablando de fumar, de sus movidas, y lo ofrece de una forma superpulida, supertrabajada», ilustra Mateu. BBO también es un testimonio de una juventud que debe crecer deprisa por necesidad. En Chorbo real dice: «Día 3, tiene que llegar a más; tiene que llegar al mes, tiene que llegar a tiempo; no hay tiempo, llega la factura el gas; piensa la factura en G’s, cada vez lo ve más negro». Hoke se presenta como un tipo sencillo que habla de las cosas que ha vivido, de sus preocupaciones y sus aspiraciones.

El álbum termina con el mismo sonido de interferencias que empieza, una manera de que final e inicio empalmen y vuelta a empezar: como una pista de atletismo. La producción, de Louis Amoeba, que ya había firmado un disco de la talla de Last 2 people on Earth con Ébano, es exquisita. «Lo ha vuelto a hacer, cuidando las producciones al máximo detalle y adaptándose a la manera de rapear de Hoke y no cayendo en trucos típicos o del momento», sentencia Aleix Mateu. En el primero de los dos conciertos de la gira BBO en Barcelona el público le reconoció al productor su trabajo con una ovación nada más empezar el concierto. Adeptos aplaudiendo a nuevos príncipes del rap español y esperando de ellos un futuro igual o mejor. Como dice Hoke en BBO: «Lo hicimos mi hermanito y yo; y lo repartimos yo y mi hermanito».