«Las aves fueron creadas para registrarlo todo, para servir como los ojos del cielo. Los pájaros nos han estado observado desde que el mundo es mundo. Todas las preguntas que el ser humano se ha planteado sobre la verdad del mundo, sobre su origen, sobre la iluminación, tienen su respuesta en el cielo y las criaturas que lo habitan son los únicos guardianes del secreto». Palabras de Lorenzo Saval como prefacio del nuevo número de Litoral, la revista que dirige y que dedica su entrega que despide el año con un monográfico sobre las aves.

Destaca en el número 274 de la publicación un completísimo Avecedario, compuesto de citas, poemas, ensayos y microrrelatos firmados por, atención, Antonio Cabrera, Sara Mesa, Aurora Luque, Amalia Bautista, Julia Otxoa, Felipe Benítez, Juan Manuel Villalba, Karmelo C. Iribarren, José Juan Tablada, José María Merino, Gemma Pellicer, Ángel Guache, Carlos Marzal, José Emilio Pacheco, Hugo Hiriat, Juan Perucho, Dionisia García, Álvaro Valverde, Rafael Fombellida, entre otros muchos. Junto a ellos, de su mano, contemplaremos una tremenda variedad de aves: de presa, carroñeras, marinas, nadadoras, no voladoras, arbóricas, rastreras, urbanas, nocturnas, cantoras, de compañía…

Imposible no dedicarle un capítulo al canto de las aves, claro. En Banda sonora el musicólogo Fernando Pérez Cárceles para ilustrarnos sobre la fuerte impronta de estos seres en las composiciones, letras, personaje, como el compositor finlandés Einojuhani Rautavaara: en su obra Cantus Arcticus de 1972, subtitulada Concierto para pájaros y orquesta se incluye el canto real grabado directamente en una cinta magnetofónica. También las aves son omnipresentes en la música popular: el periodista Manuel Bellido nos introduce en las connotaciones de los pájaros en el universo del rock.

Muchos más aspectos de las aves se desbrozan en Litoral: la inventiva poética en el capítulo El vuelo de los poetas, objeto artístico en Pájaros de papel, Espantapájaros, Rara avis, Amor aviar, Pájaros de compañía, Humor de pájaros, para llegar al apartado titulado Jaulas, donde el crítico de cine y guionista Manuel Hidalgo pone su atención sobre este artilugio: «La jaula no es jaula del todo si no contiene a un pájaro dentro de sí, si no lo custodia. ¿Si no lo disfruta? La jaula, tal vez, se siente sola sin el pájaro, necesita su compañía, su calor y su color, su movilidad, su alegría cantora. La jaula no es nada sin el pájaro».

En el número de la revista, como ya es habitual, se despliega una amplia muestra de producciones artísticas procedentes de distintas épocas y disciplinas, que complementan y enriquecen la palabra, con piezas de Cecil Beaton, Rafael Alberti, Édouard Boubat, Joan Brossa, Georges Braque, Paul Delvaux, Alberto Giacometti, Francis Picabia, Paul Klee, Lou Dubois, Eduardo Chillida y John Wells, entre otros.