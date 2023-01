¿Por qué nos altera la Navidad?

O la amas o la odias, pero no deja indiferente a nadie. Fuente de estrés, de alegría, de bienestar o de tristeza, es posiblemente la época más enloquecedora del año, una carrera de fondo que comienza con el Black Friday, continúa imparable a medida que vamos avanzando con el calendario de adviento y culmina con el sprint final de año nuevo y el posterior roscón de Reyes. Una cuarentena de ajetreo que nos pasa factura física y emocionalmente, sea cual sea nuestra posición al respecto. «Pese a que la Navidad suele ser una época de celebraciones, también acostumbra a ser muy estresante. Las compras, las reuniones familiares, la ausencia de un ser querido, etc., son factores que van a influir en cómo nos sentimos», señala Laura Cerdán, psicóloga y psicopedagoga, quien asegura que la forma en cómo abordamos y gestionamos estas fiestas afectan directamente a nuestro bienestar. «Tenemos muy interiorizado que las navidades han de ser felices y alegres, pero lo cierto es que al ser una festividad que se repite año tras año, muchas personas recuerdan sus navidades de la infancia, y eso provoca tristeza y nostalgia».

«La Navidad es una de las key dates anuales más potentes por su significado e iconografía. A la mayoría nos trae recuerdos muy intensos de cuando éramos niños, buenos o malos», corroboran desde PsicoPartner. En efecto, apunta Alicia Aradilla, socióloga experta en neurolingüística, la Navidad es un hito dentro de la estructura temporal que nos dan los rituales y eso es importante porque es un recurso que tenemos para conectar con las emociones que, en este caso, van vinculadas al amor y el refugio que encontramos (o no) en la familia. Por eso, afirma Aradilla, tiene tanta influencia en el bienestar de las personas.

Aunque su origen es religioso, en la actualidad ha pasado a ser un acontecimiento sociocultural. La Navidad la celebramos todos, religiosos y laicos, en un contexto que nos obliga a salir de la rutina diaria y abandonar nuestros hábitos normales, desde la alimentación hasta el ejercicio, y el que nos vemos apremiados a frecuentar a más gente, vestir de otra manera, gastar más dinero e incluso cambiar la decoración.

«Salir de nuestros hábitos y rutina es un estresor normal que en algunas personas se agudiza. Aunque las navidades nos gusten, al igual que los regalos o el compartir momentos con la familia y socializar, todos esos días de fiesta suponen un esfuerzo físico, afectivo y económico que genera estrés», manifiestan los especialistas de PsicoPartner. Todo depende también de las expectativas que tengamos puestas en estas fiestas.

Si como el personaje de ficción, creado a mediados de los 50, odia las navidades, no es un bicho raro. Hay más personas de las que piensa que, como usted, sufren el síndrome del villancico, la depresión blanca o natalofobia. Llamémoslo como lo llamemos, se define como ese sentimiento de malestar, ansiedad, irritabilidad y tristeza que suele exacerbarse en algunos cuando llegan estas fechas. «La natalofobia es un palabro que indica la intensidad máxima con que sentimos ese malestar por no encontrar en la familia el refugio emocional que se le atribuye», aclara Alicia Aradilla. Según Cerdán, se diferencia de la ansiedad normal en que la natalofobia se da únicamente en esta época del año y su causa está identificada. En muchas ocasiones se genera por la presión familiar y/o social».

Recomendaciones

Para superar la situación y salir mentalmente airosa de estos acontecimientos, Laura Cerdán recomienda atreverse a celebrar unas fiestas más acordes a lo que nos apetece. «Puede ser muy útil simplificar compras, compromisos y encuentros siempre que sea posible. Por ejemplo, hay personas que se ven obligadas a gastar mucho dinero en los regalos navideños. Un paso es adaptarlos a nuestra economía rompiendo la tradición familiar de gastar determinada cantidad. Marcar los propios límites es necesario». Por otro lado, dice esta psicóloga, si durante el año no vemos a un pariente porque la relación no es buena, quizá debemos plantearnos no asistir a esa comida en familia y si no podemos evitarlo, debemos rebajar las expectativas al respecto y aceptar que no será un encuentro maravilloso: «Eludir temas de conversación que puedan suponer conflicto también nos puede ayudar».

Sinónimo de alegría

Asimismo, Cerdán aconseja romper la creencia de que Navidad es sinónimo de alegría. «Los anuncios publicitarios son publicidad, y como tal, su finalidad es mostrar algo idílico. Debemos ser críticos al respecto para poder despegarnos de las creencias inculcadas e interiorizadas». En cualquier caso, para superar el trance con el mejor ánimo posible esta especialista incide en que es importante valorar qué nos provoca malestar «porque en muchas ocasiones se trata de algo que se arrastra todo el año, sólo que en Navidad se hace más patente».

Y si como un Grinch al uso no desarrolla los indicadores del ritual navideño, es posible que también le invada el malestar porque, como ilustra la socióloga, se sentirá excluido al no participar del momento de celebración.

Pero no todo es nostalgia y ansiedad en estas fechas, porque a muchas personas la Navidad les provoca un chute emocional. «Desde la infancia nos han repetido que la Navidad es el mejor momento del año, por encima del verano, lleno de magia (los Reyes, Papá Noel), de regalos, de purpurina, espumillón, langostinos y alegría…La Navidad, si no hay trauma o estrés, es pura fantasía», resumen desde PsicoPartner.

Conexión

Este tipo de reencuentros y reuniones familiares es para numerosas personas motivo de alegría. «Es cuando sienten más conexión con su familia. En este mundo globalizado en el que las familias están repartidas por todo el mundo, puede ser el motivo de vuelta a la reunión; el momento de sentir que la familia sigue unida y que se mantiene un núcleo familiar. La Navidad es el momento en el que hay un acuerdo fácil de reunión», explica Alicia Aradilla. Y si tiene una personalidad perfeccionista, posiblemente sus niveles de cortisol se disparen, porque, aunque le guste la Navidad, no se trata de una cena cualquiera, sino de una cena y un vestir ritualistas, y eso añade más presión a quienes buscan que sea una celebración impecable e inolvidable.

Como siempre, tranquilo: calma y respire hondo.