Aunque el primer disco de Morgan salió en 2005, llevan diez años como grupo, ¿cuál es el balance de esta década? ¿Positivo?

Sí, sí. Básicamente es difícil de creer. Estas cosas uno las hace por el amor a la música, tocar con los amigos sin ninguna pretensión, llegar a tocar ya es un sueño cumplido para cualquier músico.

¿Y en el mejor de los sueños se veían publicando discos, tocando para miles de personas y recibiendo críticas estupendas?

Nunca, jamás, en ningún momento. Todos hemos tenido diferentes proyectos, sabemos que es difícil calcular qué efecto puede tener en la gente lo que haces y cuando poco a poco empezamos a comprobar que no solo venían a vernos amigos, sino que había caras desconocidas, que salíamos de Madrid y también venía gente que nos había escuchado, porque alguien les había dicho, pues todo ese proceso fue una ensoñación. Y además a nosotros nos encanta tocar. Hemos tenido otras bandas que también nos han dado las mismas sensaciones de disfrute y tal, pero por lo que sea no nos han permitido hacer lo que estamos haciendo con ésta.

Si hacemos una foto fija del panorama musical español te sale el reguetón, el indie, lo comercial... De repente aparecen y felizmente se percibe un hambre descomunal entre el público de música de calidad.

Es cierto que eso lo hace todavía más extraño, porque lo que nosotros hacemos uno nunca pensaría que va a ser popular, en ningún caso, por diferentes factores, pero qué va. Te demuestra el público que efectivamente hay público para todo, para lo indie más pop o un poco más mainstream o comercial, pero también hay público para este estilo, quizá conciertos un poco más introspectivos, no sabría decirte, pero desde luego tiene momento de viaje, que es lo que buscamos. Es como ponerte a ver una película y te dices: tiene un punto que necesita mi atención y que me sumerja en la historia.

Wikipedia dice que Morgan es un grupo indie.

[Risas]¿Indie? Bueno, nosotros nos pagamos el primer disco, no fichamos con ninguna discográfica, nos hemos autogestionado todo, hacemos una cosa que no hace mucha gente. La verdad es que somos indies de pura cepa ja, ja. Musicalmente no, pero es que al principio el término se acuñó más por como planteaba la banda su filosofía, pero al final terminó siendo más un estilo de música.