Directores como Peter Brook, Miguel Narros, Lindsay Kemp, Fernando Fernán Gómez, Merce Cunningham, Bob Wilson, Cristina Rota y Robert Lepage, intérpretes del nivel de Marcel Marceau, José Sacristán, Concha Velasco, Norma Aleandro, Núria Espert, Adolfo Marsillach y Kiti Mánver, compañías nacionales e internacionales de primera línea... La huella del Festival de Teatro de Málaga se podrá contemplar entre este viernes 13 de enero y el 8 de febrero en la calle Alcazabilla, muy cerca del Teatro Romano, donde empezó hace 40 años esta gran cita con las tablas. La exposición de fotografías 40 años unidos al mejor teatro recordará la historia de este encuentro anual aguardado por profesionales y aficionados que cada mes de enero acuden puntuales a su cita para ofrecer y sentir nuevas historias y emociones.

Desde los grandes clásicos hasta las propuestas más vanguardistas, el Festival de Teatro de Málaga ha perseguido definirse por su diversidad y por su espíritu innovador, reservando cuidadosamente un espacio para cada género, cada tendencia. A través de más de 200 imágenes, que incluyen fotografías de las puestas en escena, programas y carteles, el público recordará a quienes han hecho de esta cita con las tablas una de las mejores fiestas del género en el ámbito nacional, y podrá renovar así su ilusión por todo el teatro que nos queda por vivir.

El 40 Festival de Teatro de Málaga: 66 funciones de 45 espectáculos

El título de la exposición conmemorativa de la calle Alcazabilla, 40 años unidos al mejor teatro, es el lema de esta nueva edición, que comenzó el pasado sábado 7 de enero con Rif (de piojos y gas mostaza) en el Teatro Cervantes y la premiada Cabezas de cartel en el Teatro Echegaray. El 40 Festival traerá a las tablas de los teatros municipales Cervantes y Echegaray y al AC Málaga Palacio 66 funciones de 45 espectáculos, con seis estrenos y el ciclo Teatro en Femenino, y que renueva este año su dimensión internacional, sin olvidar lo mejor de la escena nacional y andaluza y con un decidido apoyo al talento local. Un cartel que vendrá acompañado de numerosas actividades paralelas en distintos formatos y que llevará de nuevo el teatro a los distritos de la mano del Festival de Teatro… en tu zona con la colaboración de las Juntas Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Málaga.

La programación vuelve a ofrecerse en dos actos. El primero comenzó el pasado sábado 7 de enero y se extenderá hasta el 5 de febrero. El segundo se desarrollará entre el próximo 25 de abril y el 4 de mayo, toda vez que se ha tenido que cancelar por la suspensión de su gira nacional la obra De algún tiempo a esta parte… Fracaso?, que iba a abrirlo el 24 de abril. Las entradas adquiridas por Internet y teléfono para ver esta pieza protagonizada por María Pujalte y Ana Rujas se devolverán automáticamente en la cuenta en la que se hizo el pago; las compradas en taquilla se podrán devolver en ventanilla desde las 18.00 horas de esta tarde y hasta 15 días después de la fecha de la función.

Los intérpretes Kiti Mánver, Miguel Rellán, El Brujo, Carmelo Gómez y Vicky Peña, las compañías de Finzi Pasca y Pippo Delbono, T de Teatre, Las Niñas de Cádiz, Atalaya y el CDN y el director Carlos Saura son algunos de los más importantes nombres con los que contará el 40 Festival de Teatro de Málaga. El cuadragésimo cumpleaños se celebra con una programación larga, ecléctica y de calidad, en la que se cuentan 66 funciones de 45 espectáculos diferentes y que nuevamente alterna estrenos nacionales de relevancia, caso del Lorca de Saura, con espectáculos internacionales como Nuda, creación de Daniele Finzi Pasca de espíritu poético y onírico que combina teatro físico, acrobacias y danza aérea, y Amore, de la prestigiosa compañía Pippo Delbono. La Fundación ”la Caixa” vuelve a colaborar con el encuentro organizado por los teatros municipales de Málaga.

El lema 40 años unidos al mejor teatro ejemplifica el espíritu que ha vertebrado durante estos ocho lustros el Festival, escaparate de lo más granado de la producción española y altavoz de la escena andaluza, con ventanas al teatro internacional como la de este curso. La edición 2023 cuenta con 6 estrenos absolutos, dos de ellos nacionales, el Lorca de Saura y Esta sí tenemos que bailarla, de Todo al Tres Producciones y con la malagueña Rocío Vidal en el elenco, y el resto escogido entre lo más esperado de la creación local, ya que una de las máximas de la cita es el apoyo al tejido escénico de la ciudad. Así, se bautizan en el 40 Festival de Teatro cuatro proyectos concebidos en Málaga: Se suspende la función, FFF ¿Cuánto vale una camiseta?, El arrepentido y Ellas de oro.

Kiti Mánver y Miguel Rellán recibirán el Premio Málaga de Teatro, la primera tras su participación en El inconveniente y el segundo después de protagonizar Retorno al hogar. Con ello se reconoce la trayectoria de dos intérpretes cuya presencia en el Festival siempre ha sido garantía de calidad. El premio Ángeles Rubio-Argüelles, instituido el año pasado, recaerá en T de Teatre, compañía fundada en 1991 por cinco actrices que decidieron crear sus propios proyectos antes que esperar a recibir una llamada telefónica.

Delicadas, de T de Teatre, es precisamente una de las obras incluidas en el programa Teatro en Femenino, un apartado concebido para resaltar el papel de la mujer como creadora escénica y que se organiza con la colaboración de las áreas de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Siempreviva, de Mar Gómez, y Una habitación propia, de Clara Sanchis, completan el ciclo Teatro en Femenino.

Junto a la conjunción entre escena internacional, producciones nacionales en gira o de estreno y apoyo al tejido local, la edición cuenta con compañías, directores e intérpretes de primer nivel. Además de las anteriormente citadas, vienen a Málaga obras dirigidas por Laila Ripoll, Alfonso Zurro, José Carlos Plaza, Claudio Tolcachir, Mario Gas, Chema Cardeña, Daniel Veronese, Carlota Ferrer, Yayo Cáceres, Sergio Peris Mencheta, Antonio Álamo, Secun de la Rosa y Juan Carlos Rubio. Y sobre las tablas se podrá ver a intérpretes como Ana Fernández, Alejo Sauras, Mina El Hammani, Ana Rayo, Diana Palazón, Gloria Muñoz, Manuel Galiana, Helio Pedregal, India Martínez, María José Goyanes, Fran Perea, Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez y Carlos Hipólito, entre muchos otros.

Junto a todo este talento de nuestra escena nacional, el 40 Festival continúa apostando por la creación local. Además de intérpretes malagueños que encabezan producciones (Kiti Mánver o Fran Perea), un total de 9 montajes han sido facturados en Málaga: además de los citados estrenos de Se suspende la función, FFF ¿Cuánto vale una camiseta?, El arrepentido y Ellas de oro, suben a las tablas del Echegaray otros cinco espectáculos. Las tres piezas cortas ya exhibidas del VIII Anverso / Reverso (Ziggy, Ziggy, de Remedios Zafra; (No es) Fácil, de Pedro Okña, y TRANSparental, de Niño de Elche), la obra de Ángel Caballero Donde mueren las palabras, la creación de Alberto Cortés One night at the golden bar, la obra ganadora del MálagaCrea, La legalidad del mal, y 4:48 Psychosis, creación colectiva dirigida por Nora Cantero, también llevan sello malagueño.

Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Cervantes e internet a través de Uniticket (www.unientradas.es) y de la web del teatro (información y venta en www.teatrocervantes.com/).