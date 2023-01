Rufus T. Firefly: «Nos ilusiona y nos sorprende que nos citen como descubrimiento»

Apunten este nombre si no lo han hecho ya: Rufus T. Firefly. «Es un nombre extraño que ni nosotros mismos sabemos pronunciar», confiesa Víctor Cabezuelo, cofundador de este grupo madrileño junto a Julia Martín-Maestro, pero lo cierto es que está en boca de todos aquellos que están al día de lo que se cuece en la escena musical española. Tan humildes como brillantes con sus canciones, los de Aranjuez, que pasarán este sábado por por la sala La Trinchera, aseguran que son «una banda relativamente pequeña por mucho tiempo que llevemos en esto. La verdad, nos ilusiona y nos llena de orgullo que nos citen como un descubrimiento musical, pero también la verdad es que nos sorprende mucho».

Rufus T. Firefly, que toma su nombre del personaje que encarna Groucho Marx en la película 'Sopa de Ganso', están terminando la gira de su séptimo trabajo discográfico, 'El largo mañana', uno de los grandes álbumes del 2021, según la prensa especializada, con los teclados en primer plano y la «aceptación como tema central», apuntan los músicos. «Hay cosas que no son como esperábamos que iban a ser, a veces te puedes estancar con cosas del pasado y la única manera de tirar hacia adelante es aceptarse», reflexiona Cabezuelo, que cita a Marvin Gaye como fuente de inspiración junto a Isaac Hayes. «Fue en la gira anterior cuando escuchamos mucho a Marvin Gaye y el soul de los años 70, cautivados por esa manera de tocar tan suave, aterciopelada y especial», recuerda.

Formados en 2006, año en que ya sorprendieron en un concurso, el Global Battle of the Bands de Madrid, Rufus T. Firefly se estrenó con un larga duración en 2008, con 'My Synthetic Heart', y tres años después se probó con su primer trabajo en castellano, el EP' La historia secreta de nuestra obsolescencia programada'. «Somos un grupo un poco raro, con cada disco nos planteamos una historia musical diferente. Cada álbum es un aprendizaje y un viaje nuevo», afirma Cabezuelo. 'Ø', 'Grunge', 'Magnolia' y 'Loto' son otros de grandes discos de la banda madrileña, que poco a poco pero sin descanso alguno ha ido contactando con el gran público.

Acompaña a Rufus T. Firely en el cartel de la sala La Trinchera uno de los combos malagueños más en forma del momento, Ballena. Presentan su tercer álbum, 'Fuerteamor', la confirmación, para el que la necesitara, de que estos tipos tienen la fórmula secreta de la melodía, los coros y los acordes y de que pocos, muy pocos grupos de pop guitarrero efervescente hay tan buenos en España ahora mismo como estos cinco boquerones.