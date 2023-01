Maceli Campalans: el Zelig de la contracultura andaluza

Gabriel Maceli Campalans podría haber sido el Zelig de la contracultura andaluza, esa escena, entre la mitología y la historia, de talentosos libertarios de finales de los 70 empeñados en reivindicar la identidad autonómica desde la cultura popular más rabiosa. Maceli Campalans siempre estaba en lo más in, en el momento (al tanto de las nuevas tendencias londinenses, viajó a California para zambullirse en el hippismo, a Barcelona para asistir a la teoría y praxis de la anarquía, estudió Derecho al mismo tiempo que Felipe González y Alfonso Guerra) pero, a la vez, pasando desapercibido, sin ser jamás protagonista, abocado, como mucho, a relatar las peripecias de otros, los que sí pasarían a la historia... Hasta que, tras una severa crisis personal, recaló en la vida política y, desde las filas del PSOE, se labró, como él mismo dice, «un futuro profesional». Gabriel Maceli Campalans no existió como tal, aunque quizás sí bajo muchos otros nombres de hombres y mujeres reales de aquella Andalucía salerosa, rockera y jipilonga que, acabada la fiesta, se convirtieron en burócratas. Y sí existe como el protagonista de la reciente novela del malagueño Javier Padilla Moreno-Torres, Vida y obra de Gabriel Maceli Campalans (Lengua de Trapo) que presenta hoy en El Tercer Piso, de la Librería Proteo.

«Conocí a unos cuantos gabriel macelis mientras me documentaba para el libro. De hecho, Gabriel representa una síntesis de los mundos de mis entrevistados: está en ese punto medio que hace que nadie le recuerde, pese a que lo intentó todo», asegura Padilla. El malagueño desechó la idea de componer un ensayo sobre la época (como sí hizo en su anterior, y celebradísimo, libro, A finales de enero, reconstrucción de las vidas de tres militantes de izquierdas en el Madrid tardofranquista) por varias razones; la fundamental, adentrarse en la Andalucía de ese momento supone transitar un territorio mitológico, quizás habitado por más leyendas que hechos. «Por ejemplo, una persona a la que yo prometo que no me he inventado, Gonzalo García-Pelayo, ha afirmado recientemente en una entrevista en El País que se ha casado con varias mujeres este año, ha grabado 11 películas seguidas y ha resuelto la hasta ahora irresoluble conjetura de Goldbach. Tratar desde la no ficción a personajes de esa índole es imposible», argumenta.

También la elección de la novela aporta «un reto» interesante para el lector, «distinguir qué es verdad y qué no» a lo largo y ancho de las páginas: «El libro demuestra que lo verosímil no es siempre sinónimo de verdad. La suerte de escribir ficción es que no he tenido que comprobar si lo que dice es verdad. Ni todo el equipo del The New Yorker junto sería capaz de hacerlo». Y el juego propuesto es complicado, porque hasta los personajes que pertenecen al imaginario de la ficción tienen una genealogía muy determinada (hay varios libros sobre los Campalans, por ejemplo), casi ningún personaje de la novela viene de la imaginación del autor.

Fauna

Entre Gualberto, Alfonso Guerra, Kiko Veneno, Rockberto y otros nombres propios de la variopinta y singular fauna andaluza de la época, ¿quién fue Gabriel Maceli Campalans, un músico sin discos recordados, un escritor sin escritos leídos que terminó medrando desde las filas del PSOE? ¿Se vendió o se desilusionó? ¿Abandonó los preceptosde la fiesta de la libertad más o menos salvaje por la comodidad del sillón o se desencantó con aquella movida artístico-social? «En realidad, las dos cosas a la vez, aunque yo diría que sobre todo se desilusionó, porque para venderse hay que tener algo que ofrecer. Esto le pasó con sus grupos musicales, que pasaron tan desapercibidos que no tuvieron ni la oportunidad de que los timaran los productores o los managers. Al final, lo bueno era que daba igual que los grupos de Gabriel se llevaran un 10% o un 40% de los beneficios: una de las pocas cosas que Gabriel aprendió en su vida es que cuando se multiplica algo por cero da cero. Algo interesante es que Gabriel es uno de los pocos músicos que desmonta la teoría marxista de la plusvalía: como el producto de su trabajo fue siempre negativo, los que tenían los medios de producción siempre salieron perdiendo con él. A su modo, Gabriel fue un anticapitalista toda su vida», responde Padilla.

El autor malagueño no presentará solo su libro hoy en Proteo. Viene acompañado por Fran G. Matute, quien hará lo propio con Esta vez venimos a golpear (Silex), un recuento histórico de aquella época de melenas, antifranquismo y arte. Coinciden con otros artefactos recientes sobre la Andalucía de ese momento como La generación del mollete (Jesús Jurado), Sur. De la dependencia a la eclosión contracultural andaluza (José Antonio González), el documental La vida chipén (Vanesa Benítez) y un libro sobre el rock hispalense por el erudito Luis Clemente. ¿Significa algo esta sincronía? Javier Padilla no es muy optimista: «Hay más ejemplos, pero es difícil sacar conclusiones, sobre todo porque al final todos estos proyectos tienen una vocación minoritaria. A mí me encantaría que Vida y obra de Gabriel Maceli Campalans llegara a mucha gente, pero soy consciente de que escribiendo algo sobre Andalucía es más difícil llegar al gran público que haciéndolo sobre Madrid. Ojalá se empiecen a popularizar los trabajos sobre temas locales y regionales que tratan de tener una relevancia universal».

Recuento de la Málaga ácrata y libertaria En esta contracultura andaluza, Sevilla siempre ejerció la voz cantante a través de talentos asombrosos, cegadores como los de Kiko Veneno, Gualberto, Ocaña y Manuel Molina, entre muchos otros. Pero Málaga, cómo no, ocupa varias páginas del libro del autor boquerón: «Aparece sobre todo Torremolinos, también personajes como Paloma Romero [Palmolive, batería de seminales grupos de punk británicos como The Slits y The Raincoats] y se recuerda el asesinato de Caparrós. Y, por supuesto, Tabletom»

Efervescencia

Ojalá el efecto remember cristalice o coincida en una efervescencia del hoy, del aquí y del ahora. Porque sabemos que Maceli Campalans terminó en el alambicado e infinito aparato político autonómico, pero, ¿dónde ha quedado esa contracultura, esa Andalucía fumada, libertaria, ácrata y creativa? La respuesta de Javier Padilla es una reivindicación: «Sigue habiendo muchos jóvenes haciendo cosas interesantísimas y que, si se nos da más oportunidades, saldrán cosas muy meritorias. Para empezar, hay muchos grupos musicales andaluces que merecen la pena: Califato ¾, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Vera Fauna... Hay muchísimos talentos a los que les cuesta quedarse en su ciudad pese a que lo desean, que merecerían tener más reconocimiento y oportunidades económicas para desarrollar sus proyectos… Quizás no se trata tanto de reivindicar a los jóvenes fumados y libertarios sino a los jóvenes empoderados, que tienen un sueldo digno y que pueden dedicarse a la cultura porque tienen condiciones de trabajo aceptables que no les obligan a emigrar a otros lugares (y luego, por supuesto, pueden fumar porros y ser libertarios si así lo desean)».