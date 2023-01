Alberto Cortés: la mirada queer a la fragilidad del sentirse enamorado

Nos lo avisó cuando presentó entre nosotros 'El ardor', en abril del pasado 2022: "Estoy creando una pieza será una declaración de amor super cursi, cómo hablamos desde una perspectiva queer de la fragilidad de sentirnos enamorados". Y hoy mismo nos trae el resultado, al Teatro Echegaray, dentro de la programación del 40 Festival Internacional de Teatro de Málaga. Hablamos de Alberto Cortés y 'One night at the Golden Bar', otro one man show del polifacético malagueño que redimensiona los límites y convenciones de lo teatral.

"Qué masculinidad nos gobierna, qué fragilidades y grietas no se están mencionando, qué identidades están en un lugar vulnerable y monstruoso al mismo tiempo, cómo cantar al destino que nos aplasta". Ésas son las preguntas que se hace el dramaturgo, actor y performer en la función, que persigue "evidenciar el poder de los afectos y la belleza que se esconde en la fragilidad". Y lo hace él solo sobre el escenario, con la ayuda de un potro de gimnasia, unas telas doradas y poco más; aparte, claro, de unas palabras descarnadas: "De la cárcel se sale, de ti no, a ti te miro y me muero, a ti te miro y me mato", escupe, por ejemplo, en el transcurso de la obra. Alto voltaje con el bar de la canción de Mecano 'La fuerza del destino' como inevitable telón de fondo, poesía y danza para adentrarnos "en el mundo nocturno de los bares y del amor marica", en palabras de su creador. Quien lleve años al tanto de la creación moderna en Málaga conocerá de sobra el nombre de Alberto Cortés. Creó, como dramaturgo, la estimulante compañía Bajotierra, junto a la actriz y performer Alessandra García (ganadora de un Max la temporada pasada), y agitador cultural desde festivales como El Quirófano. Disuelta la cía, Cortés se lanzó al ruedo como conceptualista y performer, firmando e interpretando piezas entre el teatro y la experiencia, la poesía y el monólogo, cristalizando especialmente en la citada 'El ardor' (que junto a One night at the golden bar compone un díptico sobre el amor romántico). Ha sido un trayecto desarrollado fundamentalmente fuera de Málaga, hasta que, felizmente, con 'El ardor' y ahora su, digamos, complemento vuelve a coger el ritmo de estrenar en su propia tierra.