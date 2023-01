'Terral' continúa un poco el empeño de 'Malaka', de mostrar la trastienda de Málaga, sus bambalinas menos amables. ¿De dónde viene ese interés por lo que hay detrás del oropel?

En mi caso tiene que ver con que para tener la Málaga del oropel, hemos tenido que pagar un alto precio y perder muchas cosas por el camino. A todos nos gusta calle Larios, el Muelle Uno o el SOHO y presumir de que la ciudad se haya puesto de moda, pero si eso conlleva que casi ningún malagueño se pueda permitir comprar o alquilar una vivienda y hayan sido desplazados a la periferia para encontrar algo accesible, no tengo tan claro si ha salido a cuenta cambiar el modelo de ciudad. Con el oropel solo se puede hacer propaganda, no una novela.

Dice que Málaga le parece «un decorado, con luces y sombras, que pocas ciudades tienen». No sé si su novela va a hacer de contrapeso al poder de atracción turístico de la ciudad de moda. ¿Se va a molestar Francisco de la Torre si lee 'Terral'?

'Terral' no debería molestarle, debería hacerle reflexionar. Me gustaría que Málaga resultara una ciudad igual de amable para el turista que para el malagueño y ahora mismo no es así. Lo que va a leer en Terral son algunas de las consecuencias de la especulación inmobiliaria y la pérdida de identidad. Pero que no se venga abajo, también se va a encontrar un thriller que le va a mantener en tensión hasta el final y que nos pone ante el espejo a todos, no solo a él.

Pablo Alborán ya tituló un disco titulado 'Terral', y ahora tú bautizas así un libro. ¿Nos gusta presumir a los malagueños de lo que nos consume inexorablemente verano tras verano?

Creo que sí. Por mucho que detestemos algo de Málaga, como puede ser el terral, al mismo tiempo lo veneramos. Lo mismo ocurre con las natas de la playa, o el hecho de que la catedral solo tenga una torre, o que la ciudad esté dividida por un río seco con el que nunca saben qué hacer. Tengo la sensación de que es una reacción natural. Se nos ha quedado un centro histórico de cartón piedra puesto al servicio del turismo de cruceros y de franquicias, y los malagueños hemos encontrado en los defectos de la ciudad los últimos rasgos de identidad.

El tráfico de personas es el telón de fondo de la novela. ¿Fabulaste completamente o hay detrás investigación sobre este asunto?

Mitad y mitad. Me he documentado mucho sobre este tipo de mafias y su modus operandi para darle a la trama cierta sensación de verosimilitud y denunciar aspectos que me resultan sangrantes, pero también he introducido elementos fabulados para encajarlos mejor en un thriller. El exceso de realismo, la burocracia y los procesos legales habituales no suelen ayudar a mucho a que la ficción tenga ritmo o resulte entretenida, así que hay que hacer algunas concesiones. Buenas noticias para el lector, malas para Ken Loach.

Vuelve a aparecer la teniente Lucía Gutiérrez, y sigue sin ser la alegría de la huerta (además, está en plena batalla contra el alcoholismo). El pobre Darío Arjona, de 'Malaka', también era una persona bastante ambivalente, difícil de clasificar, áspera a veces. Le doy una idea para una próxima novela: ¡la historia de un detective feliz!

[Risas] Algo así como 'Se ha escrito un crimen'... Me encantaría hacerlo. Pero me tira mucho el polar francés y las novelas de Léo Malet con Nestor Burma de protagonista. Siento debilidad por ese tipo de personajes que se mueven de forma ambigua y cínica en escenarios de corrupción. Un mundo que conocen bien y que saben que no pueden cambiar. Hay algo en esa fatalidad, en esa falta de heroicidad, que me resulta más cercana y honesta. Y también más divertida. Jessica Fletcher es feliz y estable, pero previsible. Nunca me iría de cañas con ella. Con Darío Arjona y Lucía Gutiérrez, sí.

Una curiosidad: ¿qué le parecen los artefactos a lo 'Cluedo' de Rian Johnson, 'Puñales por la espalda' y 'Glass onion', que están creando escuela por su popularidad. ¿Se vería a sí mismo haciendo algo parecido?

A mí me resultan muy divertidos, aunque no sé qué recorrido tendrán. Como bien dice han creado escuela y ya hay versiones españolas, italianas, brasileñas… Tengo la sensación de que estamos viviendo el efecto tienda de yogur helado con el 'whodunit'; algo que se pone de moda hasta que de tanto exprimirlo, se agota. En cualquier caso, hasta que llegue ese día, a mí me encantaría escribir (y exprimir) algo parecido.

El noir le sirve para hablar de una manera entretenida y sin aspavientos de asuntos importantes, ¿verdad?

Es un género que te permite tirar de ironía de cuando en cuando e imponer cierta distancia para hablar de todo aquello que puede ser delicado o turbio. Un retrato social encapsulado en una trama detectivesca que te da la oportunidad de hablar de temas de actualidad, de ser profundo sin parecerlo. Para mí esa es la clave de cualquier género; no tomarse muy en serio. Creo que tomarse en serio es el camino más rápido para terminar siendo ridículo.

¿Escribió 'Terral' pensando directamente en una adaptación televisiva? Me imagino que es fácil caer en la tentación de abaratar costes para atraer a los inversores ya desde la misma fase narrativa, ¿no?

La verdad es que no, aunque te mentiría si te dijera que no lo tengo en cuenta a la hora de escribir, especialmente para estructurar los capítulos o plantear el arco de los personajes principales. De hecho, escaleto los capítulos de las novelas de la misma forma que si fuera una serie, tal vez pensando en si alguien le toca el marrón de adaptarlo en el futuro, lo tenga un poco más fácil. Con respecto a lo que dices de abaratar costes, aunque puedas hacerlo con las novelas, tengo la sensación de que ahora mismo funciona más con la ficción sonora, donde ya puedes testear el guión con audiencia y probar con actores cómo funciona la historia y qué ajustes hacer. Me parece un ejercicio más realista y del que probablemente se servirán las productoras cada vez más.

¿Qué le ha dado haber trabajado en la televisión como escritor, qué le ha quitado? Sabrá que los escritores con pasado y presente televisivos no suelen ser muy apreciados por la 'intelligentsia' literaria...

A mí me ha dado más cosas de las que me ha quitado. Para empezar la televisión te enseña a no aburrir, a poner el foco en lo que es interesante e incluso a saber vender como interesante lo que no lo es. Y sobre todo, a lo que te decía antes, a no tomarte en serio. Me da a mí que la intelligentsia literaria sí es de la que se toma en serio y se cree mejor que el resto cuando le dicen a sus amigos que no tienen televisión en casa o no saben quién es María Patiño. De esta categoría de personas no me preocupa lo que digan de mí sino que me inviten a su casa.