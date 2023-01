«Parecía que una reina del destape no podía haber sido una maltratada»

¿Interpretar a un personaje real conlleva una mayor responsabilidad?

Sí, muchísima. Lo primero que quería saber era qué pensaba Bárbara al ver la serie. Aparte, porque yo soy de las que cuando veo un biopic busco a ver si se parecen. Que sea real.

Los personajes son conocidos, pero ¿se detuvieron en observar detalles para asemejarse más?

A mí me interesaba mucho, a la hora de dar entrevistas, cómo se comportaba ella públicamente, cómo gesticulaba, cómo hablaba, cómo se relacionaba con la prensa… Pero no imitar ni acercarme mucho, porque podría rozar la parodia. Eso me daba un poco de miedo. Me interesaba más su plano interno.

¿Es por eso que no ha intentado imitar su característica voz?

Sí, lo probé cuando preparaba el personaje, pero vi que no funcionaba, que podía ser un error, porque tendría que estar más pendiente de eso que de lo que le pasara. No soy Bárbara Rey, está claro, y no había que forzarlo.

En la serie Bárbara canta y baila. ¿La voz es la suya?

Sí [ríe]. Soy yo con una profesora al lado. Y soy yo bailando con una coreógrafa al lado. Menos mal que tenía un equipo maravilloso para ayudarme, porque soy de Málaga, me he criado en chanclas y bailar con tacones no es fácil.