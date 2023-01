El malagueño Antonio de la Torre, el actor español con mayor número de candidaturas a los Premios Goya y ganador de dos de estas estatuillas, asegura que Málaga, la ciudad que actualmente atrae todas las miradas, "está muy bonita", pero "hay cierta gentrificación".

"Hay algo hermoso porque hay partes que mantienen la esencia, el centro ha cambiado mucho, está muy bonito, pero es verdad que sucede algo parecido a un fenómeno que estoy observando en Sevilla y otras ciudades: que hay una cierta gentrificación" o desplazamiento de la población original, confiesa en una entrevista con EFE.

De la Torre, que presentará junto a Clara Lago la próxima edición de los Premios Goya 2023, que se celebrará en Sevilla el 11 de febrero, señala que algunas partes de Málaga se asemejan un poco a "un parque temático", llenas de "locales de franquicia", y aunque se alegra de la pujanza de la ciudad, le gustaría saber "cómo está la gente en los barrios".

En este sentido, detalla que hay "voces críticas con la gestión municipal" que le hablan de que "el centro está muy bonito, pero los barrios están un poco más olvidados".

Su opinión, como la de un 'guiri'

De la Torre reconoce que visita Málaga "desgraciadamente" menos de lo que le gustaría, por lo que su opinión, afirma, es "un poco como de guiri", al llevar 22 años viviendo en Sevilla, y su visión, parcial. Hace tiempo que no recorre los barrios y, cuando viene, normalmente va a "las zonas nobles", como el centro de la ciudad, que le parece "una maravilla".

Cuando se encuentra en la capital de la Costa del Sol a veces va a correr por el Paseo del Parque o se acerca a la zona de Pedregalejo o la barriada de El Palo.

"Me encanta recorrer Málaga y ver un centro que atraiga el turismo, que esté muy bonito, pero me interesa mucho la Málaga de los 600.000 malagueños, me interesa mucho la calidad de vida de todos. Las ciudades, supongo que es mi manera de entender la vida, tienen que ser un poco 'repartir juego'", destaca.

Por eso, le parece bien un modelo de ciudad que atraiga ingresos, riqueza y turismo, aunque eso debe redundar también "en todos los vecinos de Málaga, no solo en los que viven en la zona centro".

En el examen de las claves del éxito de su Málaga natal, resalta la "evidente belleza de toda la parte del centro"; el clima, aunque "bastante impredecible con el cambio climático"; el hecho de ser un lugar con "mucha calidad de vida para quien tiene dinero", y el mar.

El clima, añade, "atrae a mucha gente de profesiones tecnológicas" que pueden permitirse el lujo de venir aquí a vivir porque les supone una ciudad "muy atractiva".

Pero la fama, insiste, la ve "unida a que toda la población se beneficie de ese éxito, no solo una parte".

¿Y en qué puede mejorar Málaga? Antonio de la Torre lo tiene claro: "En redistribuir la riqueza, que es en lo que creo que puede mejorar la humanidad". Y aprovecha para enlazar con la actualidad: "Ha salido la noticia de que España es el país de Europa que tiene más banqueros cobrando más de un millón de euros al año".

De hecho, apunta el también periodista, corregir desigualdades es la asignatura pendiente de todos los países ricos: "Hay riqueza de sobra como para que todo el mundo viva bien, es una tarea pendiente y en Málaga también", subraya.

El Málaga Palacio, su lugar favorito

Preguntado por su rincón favorito de Málaga, no duda un momento: el Málaga Palacio, el hotel de siempre en Málaga. Cuando de joven se citaba en la puerta del Zaragozano, la antigua entidad bancaria de la entrada de la céntrica calle Larios, clásico punto de encuentro para quedadas de amigos desde hace décadas, pensaba: "Qué perita (expresión malagueña utilizada para decir que te gusta algo) el Málaga Palacio". Lo consideraba "el hotel de los ricos".

Ahora, con 55 años, "por suerte" la vida le da "la oportunidad" de quedarse en él de vez en cuando. Disfruta tomando una copa en su terraza, el mirador de la planta 15, y contemplando desde esa atalaya la estampa: "Mi Málaga, mi puerto".

El hotel ahora resulta ser uno de los templos del Festival de Málaga y se aloja en él cuando acude al certamen, ha hecho amigos en el establecimiento y cuando va le reciben "muy bien, con mucho cariño".

Le gusta soñar con su época de joven, cuando se citaban en la calle y pensaba: "¿Quién se pudiera quedar aquí algún día? Es mi sueño cumplido de la juventud, es como el lugar emblemático, tiene algo de simbólico", afirma.

Esta información forma parte de una serie de entrevistas que ha hecho EFE a destacados profesionales malagueños de distintos ámbitos, como el cine, la música, la cocina o el deporte, para conocer su opinión sobre la transformación que ha experimentado la ciudad, las claves de su éxito y los aspectos que la capital aún tiene por mejorar.