El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga celebra su 20 aniversario a partir de este mes de febrero con un programa de actividades que se va a extender durante todo 2023. Más de una treintena de actividades tales como talleres infantiles, yincana o conferencias, entre otras, tendrán lugar en este mes enmarcando las exposiciones actuales.

Desde este espacio cultural señalan en un comunicado que habrá acciones en torno a las muestras 'Dominio y sueño' de Miquel Navarro; 'Tú eres otro yo' de Eduardo Sarabia; 'There Must Be A Spanish Word For This Feeling' de Friedrich Kunath; 'Pasión II'; Colección 'Carmen Riera', 'Neighbours IV' (Vecinos IV), 'Golden Hours' (2015) de Gonzalo Lebrija y las realizadas en estos veinte años de existencia del CAC.

Añaden que visitas comentadas especiales, la yincana en familia 'Construyendo arte', talleres infantiles, ciclo de documentales sobre exposiciones del museo, conciertos de música contemporánea con improvisación de danza, conferencias, talleres de yoga, y diversas actividades participativas online, son algunas de las actividades que podrán disfrutarse en este aniversario.

La cita más próxima, dentro de los ciclos de cine, tiene lugar el martes 7 el día 21 de febrero. Se trata de un repaso por varios de los artistas internacionales que han pasado por el centro de arte. La muestra se compone de cuatro documentales con entrevistas a artistas, comisarios y profesionales del mundo del arte, y ponen en valor la labor ejercida por el centro en la cultura artística malagueña.

Con motivo de la clausura de la exposición temporal de Miquel Navarro 'Dominio y Sueño', se proyectarán --el 1 de marzo-- dos obras videográficas del importante escultor valenciano. Estas películas están dirigidas por el propio artista y son su obra más íntima y lírica, un trabajo de laboratorio que recorre su trayectoria, desde los primeros dibujos de los años sesenta hasta los trabajos que hoy en día está creando como base de otras obras mayores.

El CAC también organiza un ciclo de cine checo con proyecciones los días 11, 18 y 15 de abril, y 2 de mayo. La muestra se compone de cuatro películas de géneros que van del drama a la comedia y que pondrán valor a la cinematográfica de la República Checa, uno de los productores más importantes de cine y conocido por ser el 'Hollywood europeo'.

El martes 23 y el miércoles 24 de mayo organizan una nueva edición del ciclo de cortometrajes 'Bafta Shorts'. Se van a proyectar los cortos nominados y premiados en la pasada entrega 2022 de los reputados galardones Bafta de Reino Unido al mejor cine anglosajón.

Visitas guiadas y talleres

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga recuerda que todos los martes y jueves --excepto durante el cambio de exposición--, se celebran visitas guiadas gratuitas a este espacio cultural previa inscripción.

Igual ocurre todos los martes con las visitas comentadas al Espacio 2; y también se ponen a disposición del público las visitas comentadas especiales por el 20 aniversario del CAC, que tienen lugar todos los miércoles del presente mes de febrero a las 12.00 horas.

Las visitas comentadas a la sala expositiva del CAC en La Coracha tienen lugar todos los jueves de febrero --excepto durante cambio de exposición-- a las 17.00 horas. También son gratuitas y requieren inscripción previa.

De otra parte, la Asociación Team, Coaching and Mindfulness en colaboración con CAC Málaga organiza un taller de mindfulness dirigido a familias con niños y niñas de entre 5 y 12 años.

En él aprenderán a conectar en familia con la calma y el bienestar utilizando técnicas de atención plena, mejorando el aprendizaje, la concentración y la memoria, además de estimular la creatividad, educar en valores y mejorar el conocimiento de sí mismos y sus emociones. Se celebrarán el próximo 11 de febrero.

El CAC también organiza el 18 de febrero un taller dirigido a familias con niños y niñas de entre seis y 12 años, en el que realizarán una yincana a contrarreloj en la que tendrán que reunir diversas piezas a partir de enigmas y pistas para poder construir una obra de arte de la historia del centro.

También habrá taller vacacional de Semana Blanca dirigido a niños y niñas de entre cinco y 12 años. Constarán de tres sesiones continuadas para un mismo grupo compuesto por un máximo de 25 participantes: miércoles, jueves y viernes de 11.00 a 13.00 horas.

En estos talleres, que se celebran del 1 al 3 de marzo, los pequeños y pequeñas realizarán un viaje a través de diversos países para conocer su paisaje, sus costumbres y a sus artistas. Lo harán partiendo de la obra del artista alemán Friedrich Kunath y su exposición 'There must be a spanish word for this feeling'.

En colaboración con el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (Elcamm), el CAC acoge el 2 de marzo un taller de batucada dirigido a público interesado. La batucada es un estilo musical afrobrasileño extendido por todo el mundo que se realiza a través de instrumentos de percusión. Los que deseen participar pueden ponerse en contacto con el referido centro de arte.

Conferencias, seminarios, presentaciones

La librería La Brújula celebra el encuentro con el escritor malagueño Sergio de los Santos en su sede en el CAC. El autor firmará ejemplares de su última novela 'Marrón Cobalto', para posteriormente conversar con los participantes sobre ella.

Esta misma librería comienza el club de lectura también en CAC Málaga, a partir del miércoles 1 de marzo. La novela que inaugurará el club será 'Todo va a mejorar' de Almudena Grandes.

Además, el CAC junto a la Asociación de Compositores e Intérpretes de Málaga (Acim) y la Escuela Profesional de Danza 'Pepa Flores' organiza un concierto de música contemporánea en las salas expositivas del centro, que unirá lírica, música, improvisación y experimentación.

Será el 4 de marzo a las 12.00 horas y presenta a varios bailarines que darán vida a las notas musicales del intérprete y compositor en una conversación que solo podrá vivirse una sola vez. La duración será de una hora, el aforo es limitado y se completará en riguroso orden de llegada.

Junto a la Escuela Superior de Danza el CAC propone el 21 de abril una cita que tendrá lugar dentro de la sala expositiva a modo de colofón a 20 años juntos de colaboraciones ininterrumpidas; y por otro lado, la danza urbana también llega el 28 de abril con una sesión que se celebra 28 de abril junto a la Escuela de danza 'Contratiempo'

El CAC también propone varias actividades online que se pueden seguir a través de sus perfiles en redes sociales, y que están relacionadas con los 'selfies', los podcast en colaboración con estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) y Apuntes de Arte.