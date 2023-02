«Es cansino tener siempre que justificarme por el hecho de existir»

Se dio a conocer en una fiesta malagueña del Orgullo con un tema propio: Como Beyoncé. Carisma, magnetismo, animalidad, como McNamara comiéndose un campero del Parrilla, como Kali Uchis dándose un garbeo por Cristo de la Epidemia. Cualquiera que asistiera a su actuación tendría claro que aquella intérprete no tardaría en traspasar las estrechas fronteras del underground. Y así lo ha terminado haciendo: La Dani es ahora un icono cultural más allá del ámbito queer. Avalada desde hace años por la discográfica Subterfuge, la malagueña acaba de lanzar su nuevo epé, Xiaomi, en el que sigue aquilatando sus oros mientras busca nuevas aristas a su arte personal e intransferible.

Su imagen y su carisma son imponentes. ¿Teme que terminen comiéndose a su música?

Muchas gracias, tanto como imponente no creo [Risas]. Creo que todo forma parte del conjunto y va de la mano; mi música es un reflejo más de cómo soy. No creo que sean incompatibles ni siquiera se pudieran separar una de las otra.

¿Puede ser Xiaomi su repertorio más nostálgico, más vulnerable, menos echao palante?

Sin duda alguna, creo que me he desnudado completamente haciendo este epé. Fíjese que no creo que sea menos echao palante (aunque he entendido perfectamente lo que has querido decir) creo que me es más fácil hacer música sexy, bailonga, echa palante como dices que esto que es más introspectivo.

¿Cree que alguien echará de menos letras más procaces, desvergonzadas como Ciudad del vicio? En Como antes cantas que los porros, la bebida y la fiesta ya no son como antes... ¿Adiós a esa Dani?

Cuando empecé a hacer música tenia 24 ó 25 años, ahora tengo 31, la vida cambia, y aunque en esencia sigo siendo la misma persona , uno madura o simplemente cambia. No creo que haya que despedir a ninguna Dani, pero no se puede estar siempre hablando de lo mismo, siempre he hablado de mis experiencias vitales, ahora son éstas.

En sus entrevistas es usted reivindicativa respecto a la visibilización de lo queer (quizás porque le preguntamos por estos asuntos) pero tus canciones se alejan del mensaje; son crónicas sentimentales, sexuales, vitales. ¿Es algo buscado?

Efectivamente creo que si se me ve reivindicativa es por el hecho de que se me pregunta mucho por eso. Es muy guay y yo lo agradezco pero también es un poco cansino tener siempre que explicar o justificarme por el mero hecho de ser o existir. No creo que las canciones se alejen del mensaje; creo que tienen un mensaje y una visibilidad clara pero hecha desde lo natural e innato.

Hay nuevos ritmos y texturas pero no falta el reggaetón (en su vertiente más melancólica, eso sí). ¿Qué les diría a todos aquellos que lo consideran una especie de inframúsica, sin valor cultural?

Que salgan a la calle, que pongan la radio, que estamos en el 2023, que es lo que suena, que es respetable que a todos no nos gusta la misma música; a mí no me encantan todas las músicas, pero las respeto y admiro, es que no veo otra manera de hacerlo. Pero pensar que el reggaetón no tiene valor cultural es de ser un inculto. El reggaetón es cultura, no sólo forma parte de la cultura de países latinoamericanos, de donde nació, porque el reggaetón ha dado la vuelta al mundo.

La artista acaba de debutar en la interpretación con el largometraje Te estoy amando locamente, del también boquerón Alejandro Marín, director de la serie Maricón perdido

Málaga está presente, de fondo en algún tema. ¿Qué es lo que más echa de menos de su ciudad, después de sus adorados camperos?

Todo: mi familia, el sol, comer chanquetitos en Pedregalejo, el clima es de lo que mas echo de menos, las locas, los piodiez, las terrazas de La Merced...

¿Y cómo ve desde Madrid ese auge de Málaga como ciudad de moda del que todo mundo habla?

Pues que no puede ser de otra manera: Málaga es una ciudad increíble. Siempre me ha dado mucha pena que no se respete la identidad de la ciudad y se modernice. Lo digo entre comillas porque para mí no hay nada menos moderno o mas cateto que un cubo blanco o las líneas minimalistas para lo urbano. Creo que hay que conservar la identidad de sus bares, de sus edificios, de sus plazas y comercios. No estoy tan al corriente porque hace mucho que vivo fuera pero estoy viendo que los alquileres se han disparado de una forma horrorosa y ridícula... Espero que dure poco, que nos echemos a las calles y se encuentre una solución rápido.

Ha debutado como actor en Te estoy amando locamente, el debut en el largometraje del malagueño Alejandro Marín, director de la serie Maricón Perdido? Es la historia de una madre una madre sevillana involucrada en la movida homosexual de los años setenta por el amor hacia su hijo.

Ha sido un viaje increíble, un sueño que jamás pensé que se materializaría... Al principio cuando llegué y entendí la magnitud del proyecto me asusté muchísimo y sentí que no iba a estar a la altura. Con ayuda de Pepa Fluviá, la mejor coach que me pudieron poner, mis compañeros... Todo el equipo fue una auténtica maravilla. Y, por supuesto, bajo la dirección de mi querido Alejandro Marín... No descarto la Biznaga de Plata [Risas] Es broma, pero ha resultado una experiencia increíble y me muero de ganas de que se estrene y de que todo el mundo pueda ver esa historia tan bonita y contada con tantísimo cariño y respeto.

Xiaomi se abre y se cierra con dos mensajes de audio de familiares, su madre y su tía. ¿Ha aceptado ya que no será nunca Manuel Carrasco, como le gustaría a su madre?

Creo ella es quien lo ha aceptado [Risas]. Yo nunca he querido ni pretendido serlo, me encanta quien soy y lo que hago.

Por cierto, el niño que aprovechaba los Carnavales para disfrazarse de mujer, ¿qué opinaría de La Dani?

Que vaya tía más guay en que se ha convertido y que está orgullosísimo, igual que La Dani de ese niño [Sonríe].