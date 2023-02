El sueño de «nerd» de Natacha Bustos llega aDisney Plus

Javier Castillo no es el único malagueño con una serie basada en una de sus creaciones (su novela ¡La chica de nieve¡) en un gigante del streaming: Disney+ lo tiene todo a punto para estrenar la primera tanda de episodios de 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico', la serie de tebeos de Marvel que ha contado con la dibujante ibicenca criada en Málaga Natacha Bustos.

«Qué día tan mágico. Todavía estoy procesando lo que pasó hace horas. Esta serie será un espectáculo increíble gracias a todos los fantásticos productores y animadores que están detrás de ella. Tiene muchos detalles geniales, un gran cast de voces, muchos chistes, música... Todos hacen que brille», tuiteó una emocionada Bustos horas después de un pase privado de los primeros capítulos de la serie. Normal estar tan emocionada, porque atención a los nombres que están detrás del proyecto: el estupendo actor Laurence Fishburne es uno de los productores ejecutivos (es fan del cómic original), el reputado cantante y productor Raphael Saadiq es el responsable de la banda sonora e intérpretes como Maya Hawke, Luis Guzmán, Alison Brie, Cobie Smulders, Wesley Snipes y Alfree Woodard, entre muchos otros, se metieron en la cabina para prestar sus gargantas a los personajes.

Natacha Bustos tiene claro que 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico' será el cómic por el que se la recordará. Basándose en 'Moon Boy y Dinosaurio Diabólico', del sacrosanto Jack Kirby, Brandon Montclare y Amy Reeder buscaron darle una vuelta a ese particular universo en busca de una mayor inclusividad: junto a la malagueña idearon a Lunella Lafayette, una niña afroamericana de 9 años y un auténtico prodigio intelectual, quien junto a su particular dinosaurio combaten diversos peligros en el Nueva York de nuestros días. 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico' comenzó a editarse en 2015 y en los despachos no se esperaba que durara más de diez números: la apuesta por la diversidad y el protagonismo femenino no era precisamente lo más in del momento. Pero la cosa ha terminado durando cinco años, temporadas repletas de éxito y que, sobre todo, han atraído a nuevos públicos al universo Marvel.

«Aunque no hubiese dibujado 'Moon Gir'l, desde luego que la hubiese seguido. Es necesario apoyar este tipo de obras en las que se generan personajes diversos: femeninos, orientales, negros… con una mayor variedad como existe también entre los propios lectores. Es frustrante para un lector ver como no está incluido en las historias. A mí me pasaba. Yo soy mestiza y, aunque los tebeos siempre me han apasionado, siempre me preguntaba porque no había personajes de color, todos eran blancos. Y cuando maduras también te das cuenta de que durante mucho tiempo en los cómics las chicas han sido las novias a rescatar o simples floreros», reflexionó la artista en una entrevista con 'El Portaluco'.

¿Que cómo se consigue empezar a cambiar el mundo desde una mesa de dibujo? Natacha Bustos cree en el cómic como «fuente de ocio y entretenimiento» pero también como un instrumenteo cultural que «nos proporcionan un legado de lo que fuimos y una perspectiva de lo que seremos». Así que la malagueña decidió conectar las claves impepinables de la factoría de Stan Lee con (confesos) matices Ghibli (el estudio de Hayao Miyazaki) y bastantes aristas más íntimas y humanísimas en las particulares historias de 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico'. Y es que hay mucho corazón en estos relatos; Reeder y Bustos conectaron especialmente durante el proyecto: ambas eran nerds de pequeñas, conocen la sensación de sentirse sola en clase y compartieron muchos recuerdos para diseñar a una Lunella Lafayette que no siempre es comprendida por su alrededor. De hecho, la ilustradora dibujó a la niña genio prácticamente a su imagen y semejanza infantiles.

Ahora, Natacha Bustos podrá verse de alguna manera en la pantalla, en movimiento, en una superproducción animada de Disney+, viviendo las aventuras con las que ni siquiera soñó a la edad de 9 años, la de Lunella Lafayette.