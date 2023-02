El Centro Andaluz de las Letras (CAL), gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta dentro del ciclo 'Escaparate andaluz' el trabajo de Álvaro Gallegos, titulado 'La vida que me eligió', una novela de ficción, intimista, y romántica con pinceladas feministas que narra la azarosa vida de Margarita Velasco Mendía.

Gallegos desvelará los entresijos de su primer trabajo largo el miércoles 8 de febrero en el CAL a las 19.30 horas con la participación de José Alberto Rodríguez, conductor del evento, han indicado desde la Junta en un comunicado.

'La vida que me eligió' lleva al lector a un viaje al interior de los sentimientos enfrentados de una mujer en la España de la posguerra hasta la actualidad, pasando desde su adolescencia en la segunda mitad del siglo XX hasta sus ochenta años.

La manera en que está desarrollada, las emociones que desprenden los personajes, la fluidez de los diálogos y la intriga de los acontecimientos, hacen de ella una lectura fácil y con la que es inevitable esbozar una sonrisa.

Para la editorial 'Con M de Mujer' el autor "narra con maestría un periodo histórico del papel de la mujer con las que miles de lectoras se sentirán plenamente identificadas y alumbrará a los más jóvenes a entender que los derechos y libertades se consiguen a través de la resistencia. Una novela ágil y adictiva, magistralmente narrada".

Álvaro Gallegos siempre ha tenido interés por la literatura y el teatro. Estudió en el Centro Andaluz de Teatro de Sevilla y posteriormente se marchó a Nueva York a continuar formándose en interpretación. Ha trabajado en series de televisión y cine con papeles pequeños.

Ha realizado cursos de guion y escritura dramática. Su primer guión, 'Me da igual', fue llevado a la gran pantalla en 2000 con la dirección de David Gordon. Su obra 'Esto no es una comedia americana' se estrenó en el Teatro Bambalinas de Buenos Aires en 2014. En 2017 comenzó su primera novela, 'La vida que me eligió' que llega ahora a las librerías tras dar con la editorial Con M de Mujer.