«Queríamos contar la oscuridad que hay detrás de una ciudad tan luminosa como Málaga»

Convertir en serie una de las novelas más importantes de uno de los escritores más vendidos del momento. ¿Cómo se afronta un reto así?

Jesús Mesas Silva: Sentí bastante responsabilidad cuando me ofrecieron el proyecto. Después llamé a Javi [Javier Andrés Roig] y nos pusimos a trabajar como siempre, intentando hacer una burbuja alrededor de nuestro proceso creativo, dándonos igual que la obra haya sido un éxito o no. Nos pusimos a trabajar como si estuviéramos haciendo una serie diaria. Éramos conscientes de que la responsabilidad, porque Javier [Castillo] ha creado un universo de fans alrededor de su obra pero nosotros nos centramos en intentar hacer la mejor adaptación audiovisual de un bestseller.

Javier Andrés Roig: Nosotros comenzamos afrontando la novela desde las lecturas, y digo lecturas porque la leímos mil veces. Ahí nos dimos cuenta de que tenía mimbres para poder trazar una buena historia. Podría haber sido otro tipo de libro y no encontrar nada que nos removiera pero en el caso de Javier Castillo no fue así. Muy pronto nos dimos cuenta de que había un buena historia y de que podría convertirse en una buena serie.

J. M. S.: Con todo el fandom de base que va a recibir la historia, en realidad la presión incluso puede ser menor para nosotros: sabemos que ya hay un público fiel que va a ver la serie. Eso sí, esperamos que les guste.

Han condensado las 512 páginas del libro 'La chica de nieve' en 6 episodios.

J. M. S.: La idea de hacerla en seis episodios no fue nuestra, nos vino con el proyecto, no sé si por parte de Atípica Films [la productora] o de Netflix. En todo caso, se trata de una táctica para poder ver toda la serie de una sentada. La verdad es que fue un reto sintetizar una historia llena de personajes, subtramas y saltos temporales en sólo seis episodios, y nos sirvió para hacer un trabajo creativo diferente: a veces los límites te ayudan a filtrar qué cosas de la novela eran necesarias de las que no...

J. A. R: Y desglosar las tramas de la novela manteniendo siempre su espíritu. También nos ayudaba a fraccionar la historia en actos: uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis. Eso nos facilitó un trabajo de escritura de guión que duró alrededor de tres meses o cuatro, de julio a septiembre de 2021. Una vez empezado el rodaje se tuvieron que escribir y reescribir cosas pero nada fuera de lo habitual.