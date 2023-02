El Centro Andaluz de las Letras parece que ya tiene claro el nombre de su nuevo timonel. De las candidaturas presentadas para dirigir el organismo literario de la Junta de Andalucía, la de Justo Navarro ha sido la única que ha pasado a la segunda fase del concurso público convocado. Así que, por tanto, si no hay alegaciones, será el escritor granadino quien recoja el testigo de Eva Díaz Pérez, destituida finalmente el pasado noviembre.

Justo Navarro (Granada, 1953) es licenciado en Filología Románica, escritor y traductor (de Auster, Borges, Scott Fitzgerald y Ondaatje, entre otros). Ha escrito poemarios y, sobre todo, novelas, armando una trayectoria literaria repleta de premios: en 1986 el Premio de la Crítica de poesía castellana por 'Un aviador prevé su muerte'. En 1990 también ganó con 'Accidentes íntimos' el Premio Herralde de Novela, y se ha hecho en dos ocasiones co nel Premio Andalucía de la Crítica (La casa del padre, Gran Granada). En la actualidad, coordina y presenta la presente temporada el Club de Lectura del Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga.

Navarro no hace distingos a la hora de escribir literatura de género, especialmente policiaco, o de la otra -la mal llamada literaria-. "Hasta el libro más exquisito se vende en las librerías. Si una novela es mala no es porque sea comercial sino por otros motivos que habrá que precisar. He observado que la gente cuando descalifica de esa manera lo que está haciendo son juicios de clase", comentó en una ocasión. Una filosofía que seguro demostrará en la gestión del CAL si finalmente, como parece, la Junta coloca su nombre en el despacho.

En noviembre del 2022, la Junta de Andalucía destituyó a Eva Díaz Pérez como directora del Centro Andaluz de las Letras ante la sorpresa del sector, que respaldó casi con total unanimidad su gestión al frente del órgano literario autonómico. El consejero de Cultura, Arturo Bernal, agradeció a la periodista los servicios prestados y anunció el inicio de un concurso público para «buscar un perfil completamente diferente» al de la sevillana y relanzar el Centro con la idea de llevar sus actividades «más allá de Málaga y Sevilla». Hoy, cuatro meses después, es hora del relevo.