El festival Starlite, que abre este verano en Marbella su XII edición, ha anunciado nuevos artistas que se subirán al escenario de la Cantera de Nagüeles: Tom Jones, Marlon con Álvaro de Luna, Wilco y el tributo Whitney-Queen of the Night. Las entradas para estos espectáculos estarán a la venta desde el miércoles 15 de febrero, con un periodo de preventa para los clientes del festival a las 10.00 horas.

Tom Jones regresará al auditorio el lunes 10 de julio como "uno de los mejores cantantes y artistas de todos los tiempos". Su notable carrera abarca más de seis décadas y reúne canciones de éxito como 'Delilah', 'Green, Green, Grass of Home', 'What's New Pussycat' y el tema de James Bond 'Thunderball'.

Además, sigue recibiendo algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes, 'Surrounded By Time', 'Long Lost Suitcase', 'Spirit In The Room' y 'Praise & Blame'. Con todo ello ha consolidado su lugar en la historia de la música como un artista que traspasa épocas, géneros musicales y edades. "Tom Jones es una fuerza eterna en el mundo de la música, y su legado perdurará sin duda durante generaciones", han destacado desde el Festival en un comunicado.

Por otro lado, el miércoles 16 de agosto será una fecha muy especial para los amantes del rock. La banda estadounidense Wilco actuará por primera vez en el festival marbellí. Y también tendrá su cita con el festival el pop-rock más canalla, de la mano de Álvaro de Luna y Marlon.

Andalucía y Asturias se unen en Starlite con un concierto doble de Álvaro de Luna y Marlon el 8 de agosto. Si en 2022 arrasaba con 'Levantaremos al sol' --una apología al adiós que se resiste, a promesas en la playa y a desvivirse de las ganas--, Álvaro de Luna continúa creciendo en 2023, donde despedirá su primer disco en solitario con un concierto muy especial en Marbella, bajo el paraguas de lo que ha denominado 'L.A.S. Final Show'. El cantante sevillano hará partícipes a sus fans de sencillos como 'Juramento eterno de sal', 'París', 'Duele', además de nuevos temas como 'Flores en abril', 'Nos quedará' o 'Quizás'.

Con un "aplastante" directo, Marlon --la banda asturiana formada por Adrián Roma, Juan Fernández y Jorge Diéguez-- hará disfrutar a los asistentes de Starlite con sus dos álbumes 'Cosas que no se pagan con dinero' y 'Marlon', y al ritmo de éxitos como 'Aquella canción de blink', 'Con uñas y dientes' o 'De perreo', uno de sus más recientes hits, y una balada pop con toques latinos que lleva un año entre las 100 canciones más escuchadas del país.

La banda estadounidense Wilco se estrena en Marbella el 16 de agosto. Se convirtieron en favoritos de la crítica y en héroes de culto gracias a la diversidad estilística de las canciones de su fundador, Jeff Tweedy. Él fue el encargado de reunir la primera formación de la banda a partir de los miembros de la última edición del grupo Uncle Tuppelo, en 1994.

Décadas más tarde, Wilco ha pasado de ser un grupo country, a una banda de indie rock maduro y ecléctico, y una de las formaciones de rock estadounidenses más aclamadas por la crítica de los últimos 20 años. Han publicado ocho discos, un álbum en directo y varias colaboraciones. En esta ocasión, sonarán sus clásicos de siempre, como 'Jesus, etc.', 'California stars', 'If I ever was a child', 'When the roses bloom again' o 'How to fight loneliness', así como su álbum más reciente, 'Ode to joy'.

Además, el martes 22 de agosto, los asistentes del festival serán testigos del mejor tributo a una de las mayores leyendas de la música, Whitney Houston, con el espectáculo Whitney-Queen of the Night. Este electrizante espectáculo, que ha cautivado al público y a la crítica de todo el mundo, es "una impresionante celebración de la música y la vida de una de las más grandes cantantes de todos los tiempos".

Será un concierto excepcional que ha sido descrito como "una actuación poderosa que cumple a todos los niveles", y donde se hará un repaso por tres décadas de nostálgicos éxitos, como 'I Wanna Dance With Somebody', 'One Moment In Time', 'I'm Every Woman', 'I Will Always Love You', 'My Love Is Your Love', 'So Emotional Baby', 'Run to You', 'Saving All My Love', 'How Will I Know', 'Million Dollar Bill', 'The Greatest Love Of All', y muchos más.

Además de las nuevas confirmaciones, entre los artistas que también actuarán en la XII edición del festival se encuentran: Ricky Martin, Rubén Bldes, Miguel Ríos, Pablo López, India Martínez, Sebastián Yatra, Lionel Richie, Gipsy Kings feat Nicolas Reyes, Anastacia, Marco Antonio Solís, Ludovico Einaudi, Melendi, Malú, Rod Stewart, Antonio Orozco, David Bisbal, Norah Jones, Andrés Calamaro, Carlos Rivera, Farruquito e Israel Fernández con Diego del Morao, Zaz, Sara Baras, Eros Ramazzotti, Taburete, Antonio José, Vicente Amigo, Raphael, Lola Índigo, Víctor Manuel o Juan Magán.