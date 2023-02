«El flamenco está en peligro pero no por falta de talento, sino de discurso»

Mayte Martín es uno de los valores seguros del flamenco actual. Destacan de ella los expertos su espectacular fraseo y su intensidad, pero también la ductilidad con la que se mueve en una carrera impredecible: ha cantado boleros, ha dialogado con el jazz (con el inolvidable Tete Montoliú)... Y ahora recupera algunas de las canciones, como dice ella, impresas en su registro emocional en su nuevo proyecto, 'Tatuajes', que presenta en el Teatro del Soho-CaixaBank. Temas de Mercedes Sosa, Jacques Brel y Víctor Jara, entre otros, encuentran en la garganta de Mayte una nueva piel que erizar.

Con 'Tatuajes' se aleja del flamenco más ortodoxo. ¿Necesitaba un respiro del jondo?

No, la verdad es que esto no ha surgido porque yo necesitase un respiro, porque paralelamente a este proyecto yo sigo trabajando en el flamenco. Era una cosa que yo tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, un deseo de recrear esos temas clásicos que me han fascinado toda la vida. Tenía un deseo profundo de armar con ello un proyecto íntimo y bonito que englobase todos o la mayoría de esos temas que a mí me han acompañado durante toda la vida.

Repasa en el concierto un buen puñado de canciones míticas. ¿En qué se ha basado para componer el repertorio?

Pues en mi registro emocional, que he entendido que coincidía con el de mucha gente, que eso es algo muy hermoso. A quien le guste la música, ama todos esos temas y los tiene en su hipotálamo, en su registro emocional, sin lugar a dudas.

¿Qué ha aprendido de estas canciones?

La manera de construir mis conciertos flamencos. Conceptualmente, todo ese aprendizaje está ahí. Estoy convencida de que las otras músicas que me gustan y que amo influyen de manera decisiva en mi forma de enfrentarme al flamenco. Creo que si no hubiera escuchado otras músicas me enfrentaría con otro concepto.

Un tatuaje es algo impreso en la piel, pero también puede ser algo permanente en la memoria. ¿Qué canciones son su tatuaje?

Por ejemplo del repertorio están 'Gracias a la vida', 'Ne me quitte pas', de Jacques Brel; 'Te recuerdo Amanda'... Hay algunos que forman parte más de mi propio registro emocional que del del público, pero todo el mundo conoce los temas y para todo el mundo son canciones realmente emblemáticas.

A los flamencos siempre les preguntamos por la salud del flamenco y su futuro. ¿Realmente está en peligro?

Yo considero que sí, pero más que por una cuestión de que falte el talento; lo que está el flamenco es falto de discurso. Creo que hay demasiados artistas sometidos a las exigencias de la industria. Y que tienen realmente capacidad para hacer las cosas bien, pero a los que no les sale a cuenta.

Niño de Elche le canta hoy en Málaga a la muerte del flamenco en el concierto de inauguración del Málaga de Festival (MaF). «Reconocer la muerte del flamenco nos ayuda a entender su valía», nos dijo. ¿Qué opina?

Bueno, yo es que no... Le digo: francamente yo preferiría ni hablar de este personaje.

Dice que no has buscado el atajo comercial para gustarle a la gente. ¿Se ha negado a usted misma conscientemente oportunidades de éxito?

Por supuesto. Es que el amor por la música y el respeto implican ponerte en segundo plano, olvidar la ambición personal. Porque en primer plano siempre está el arte, siempre está la música.

Pero llegó el reconocimiento. ¿Cómo se siente cuando dicen que es usted de las cantaoras más reputadas del panorama actual?

Pues me siento halagada. Y responsable, siempre, en cualquier caso, y aunque nadie dijera de mí eso, por el respeto que le profeso a la música desde que tengo uso de razón. Pero es bonito recibir el reconocimiento de la gente. Hay artistas que dicen que no les importan las críticas... Pues bueno, a mí sí me importan.

Usted tiene una relación muy especial con el público malagueño, ¿verdad?

Es que yo soy mitad malagueña, mi padre era malagueño [el padre de Mayte Martín, gran aficionado al flamenco, le inculcó el amor por el jondo]. Así que siento por esta tierra un especial amor. Era importante para mí que uno de los primeros sitios donde yo estrenase este nuevo proyecto fuese Málaga. Estoy muy contenta también de que sea en el Teatro del Soho-CaixaBank, que me ha dado muy buena acogida. Y luego está el público malagueño, con el que, sí, tengo una complicidad muy hermosa.

¿Para cantar flamenco hay que ser flamenco?

Para cantar flamenco hay que tener talento. Yo no sé muy bien lo que es ser flamenco, pero sí que sé que para cantar flamenco no es suficiente con aprender los palos y saber lo que estás cantando. Lo que no se puede es aportar nada al flamenco si no se tiene talento musical.