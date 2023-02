Sudaderas de Tupac, gorras, aros y rastas. La figuración de este rodaje adelanta el espíritu de ‘Urban. La vida es nuestra’.

La nueva serie producida por Mediaset España es un drama new-adult con la música urbana como telón de fondo, que narra la historia de dos mujeres jóvenes completamente opuestas en apariencia: Lola (María Pedraza) y Yanet (Asia Ortega).

Málaga ha sido el escenario de esta producción: "La luz que tiene Málaga es muy especial. Es una luz muy californiana, distinta al resto de España. Málaga es cuna de la cultura underground, hay espacios llenos de talento", cuenta Jota Aceytuno, productor ejecutivo.

Durante los 49 días que ha durado este rodaje, la serie pone el foco en la Málaga de los barrios, con el objetivo de alejarse de localizaciones "turísticas". Pasando por el arte urbano de Lagunillas, las batallas de gallos improvisadas en la ribera del Guadalmedina o la rutina de un barrio como Miraflores: "Hemos venido a rodar a barrios, porque es donde esa cultura urbana nace", afirma el productor.

La playa de La Malagueta también tiene hueco en la serie, así como el Mirador de Gibralfaro y el Peñón del Cuervo.

Yanet y Lola son la 'Thelma y Louise' de esta serie: "Es una huida física de donde se cumplen los sueños que es Madrid. Huyen de sus propias vidas y llegan a Málaga", explica Jota. A este elenco se une Bernardo Flores (Patrick).

Urban tendrá seis capítulos de 50 minutos.

Basada en una idea original de Jota Aceytuno, productor ejecutivo junto a Arantxa Écija; y creada y desarrollada por Nico Frasquet, Amanda Encinas, Paloma Rando y Carlos del Hoyo, ‘Urban. La vida es nuestra’ es una historia de corte aspiracional, con un tratamiento realista y con la ‘banda sonora’ de música urbana que define a toda una generación.

Una banda sonora a cargo de Victor Elías y Javi Vaquero, que han sido los encargados de componer la música.

La antigua cárcel de Málaga es El Palace

Carteles, graffitis y un escenario - el Urban K.O - dan vida al edificio de la antigua Prisión Provincial de Málaga se ha transformado en el Palace, el principal escenario de la serie,

El Palace es donde se desarrolla gran parte de las tramas: "Es un espacio clandestino del barrio donde se llevan música urbana. No queremos que se parezca a un decorado, por ello hemos aprovechado las imperfecciones del lugar", explica Aceytuno.

Una grafitera ha sido la encargada de crear los impresionantes murales "con tonos desteñidos": "Queríamos que pareciera que ya estaban aquí".

La figuración es otro de los elementos clave en esta serie. Por ello no se llevó a cabo un casting al uso, sino que "el casting fue en la calle. Nos fijamos en gente de barrios, jóvenes que son así y quisimos traerlos. La gente de Málaga que nos lo ha puesto muy fácil, no teníamos que ponerles vestuario porque ya venían con él".

Además, los productores aseguran que entre ellos han encontrado "a artistas de verdad".

Sus creadores han tenido en cuenta las exigencias del público con el que quieren conectar: "El público joven es exigente. Hemos conseguido que la serie tenga ese look cercano a la realidad. Por ejemplo, hemos contado con Queen Mary presentadora de las Batallas de Gallos de la Red Bull".

"La ciudad ha acogido muy bien el rodaje. Queremos agradecer a las instituciones, así como a los ciudadanos que se han implicado y al equipo que era de aquí", recalca Jota.

Los personajes

Dirigida por Koldo Almandoz y Jota Linares, Urban es una serie aspiracional donde la música urbana se convierte en un poderoso valor al servicio de la narración.Cuyo elenco principal es Lola (María Pedraza) y Yanet (Asia Ortega).

Unidas por el destino, Lola y Yanet emprenden un viaje a Málaga que es para ambas la huida de un presente complicado y tremendamente infeliz hacia un futuro totalmente incierto. Allí coincide con Patrick (Bernardo Flores), un joven que está a punto de lograr salir del barrio y triunfar en la música urbana.

"Son tres personajes que fracasaron en sus vidas y que acaban en Málaga. Es inspiracional no trata del éxito, trata del fracaso".

Bernardo Flores es Patrick

Aunque nació y vivió su infancia en México, Patrick lleva muchos años en Málaga: "Es un chico que crece en las calles, aprendido a sobrevivir. Patrick es el rey del barrio, sueña con ser una gran estrella, pero no hay dinero", afirma Bernardo Flores.

Flores no es una cara desconocida por el público español, ya que su último papel ha sido el de Juan David en Pasión de Gavilanes.

Siendo su primera vez en la capital malagueña, para construir su personaje se ha adentrado en los barrios de la capital: "Málaga es una ciudad increíble, una ciudad muy mágica. Me he recorrido algunos barrios de la ciudad. Salía y me fijaba mucho en la gente, cómo hablaba y actuaba. Me encanta que haya graffitis por todos lados".

Bernardo comparte pantalla con Asia Ortega y María Pedraza: "No las conocía y me ha resultado bastante fácil. Han sido muy generosas y divertidas", cuenta.

"Esta serie está hecha para motivarte. El tema es aprender a sobrevivir", afirma Bernardo Flores

Yanet y Lola

Yanet que lucha por sobrevivir como buenamente puede persiguiendo un sueño que parece inalcanzable: el de llegar a ser una estrella de la música: "Yanet es muy leona, muy diva. He encontrado parecido, me parezco mucho a ella en algunas cosas”, asegura Asia Ortega.

Mientras que María Pedraza encarna a Lola, que teniendo todo tipo de lujos a su alcance vive sumergida en un pozo de frustraciones y un pasado no resuelto.