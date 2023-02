El Virtual es suyo y de nadie más

Imposible no cogerle cariño a El Virtual cuando uno ve el «documental» (más bien diversas entrevistas realizadas y editadas por Juanniko Bananna) sobre él en YouTube: relata con cándida transparencia cómo a los 17 años se metió en «un lío de estafas con tarjetas sin saber lo que estaba haciendo», cómo dejó los estudios en Segundo de Bachillerato porque suspendió todas las asignaturas (menos Inglés), confirma que se tatuó la cara porque simboliza un compromiso con la música (quién contrataría en un oficio normal a alguien con el rostro entintado) pero también porque de niño ya se ponía en la cara «las calcomanías de los Cheetos». Es cercano, honesto y no rehúye cuestiones espinosas pero, a la vez, es un personaje enigmático, diferente, más que singular. Quizás por ello este malagueño, conocido más bien como Guille en Nueva Málaga y Camino de San Rafael, las calles que le han visto crecer, es uno de los nombres más rutilantes de la escena urbana española. El próximo 4 de marzo presenta su más reciente trabajo, El 3 Pt. 2: El camino, en la sacrosanta Sala Razzmatazz de Barcelona, dentro de las fiestas Fuego, cita imprescindible para los que quieras estar en la pomada de los nuevos ritmos y rimas de la ciudad.

Este mayo cumplirá 25 años y Guille, mucho más centrado en su carrera por fin que en las plazas (donde, dice, aprendió «hasta dónde se puede llegar y qué es lo que no hay que hacer»), vive de la música, de la suya. Poco a poco ha empezado a lograr su gran meta: «Vivir de lo que tengo en mi cabeza, ganar pasta de expresar una vibra». Empezó en la tarea a los 8 años (sus padres trabajaban en ámbitos creativos y la cultura estaba al alcance de la mano en su casa), tras haber flipado al descubrir a los sevillanos SFDK. Grababa como podía, hasta con el micrófono del Singstar si era lo único que tenía a mano. Y desde entonces no ha parado. Porque no puede: «Es terapéutico para mí y espero que para los que me escuchan. Mi música está hecha para que los chavales no se sientan solos, para que puedan decir: Éste está igual que yo», confiesa el rapero entre risas a su entrevistador en el citado documental. Tuvo que detenerse con la pandemia y cayó en las drogas, por aquello de llenar el vacío de no poder expresarse. O sea, que le va la vida en ello, no es un hobby.

Youtubeen Tirao, uno de sus temas más emblemáticos; pinchen en el videoclip: ahí tendrán a El Virtual (por cierto, pronúnciese como en inglés, poniendo el acento en la i no en la a), lejos del look prototipo de rapero (de cualquier época), dueño de un flow inapelable y con mucha actitud pero sin vacileo. Le verán comiendo paella y haciendo playback en la puerta del Mercado del Carmen, con versos como: «No soy el más duro, me veo loco y sin un duro a veces / Miro mi futuro y no sé lo que veo / Siempre brillando en lo oscuro». Y busquen también Sábado Noche: «Estoy hasta los cojones de la realidad / Estoy hasta los cojones de tené’ que sacá’ la inspiración del puto dolor de mierda / que me invade el cuerpo to’ los días [...] Pero eso tío que, por suerte una vez más / delante del micrófono porque no se soltarlo de otra forma / Porque estoy cansa’o ya de terapias, de mi puta vida, de psicólogo en psicólogo, y de su puta madre». Difícil encontrar algo así en la cosa urban de nuestro país, ¿verdad?

Carrera

Guille empezó su carrera bajo el nombre de ZER0SWAG, cofundando el colectivo Luxury Mob. Después se cambió de apodo hasta encontrar el definitivo: de Virtual Money (jura y perjura que fue antes del «lío de las tarjetas falsas») y Virtual Boy al actual El Virtual. ¿Por qué tanto virtual? Sencillo: «Me paso todo el día delante del ordenador».

En el documental (subido a YouTube en diciembre del 2021) le preguntan al rapero cómo es su proceso creativo... Vamos allá: «Cuando encarta, a veces recién levantado, me pongo ante el portátil, me pillo una base, me pongo los cascos y empiezo a grabar freestyles por trozos, y lo voy montando como un puzzle. Otras veces sí que escribo normalmente, o en la caja de comentarios del YouTube, porque siento esa adrenalina que me hace escribir rápido. También tengo un grupo de whatsapp en el que solo estoy yo, y está lleno de estrofas y frases, y es como una base», un archivo de sus cosas y del que echar mano.

Con el paraguas de la crew Shine Gang, integrada, entre otros, por su inseparable productor Jay Cas, debutó en 2018 con Mente Virtual. Los que saben de esto, se percataron del talento del malagueño y quisieron colaborar con él: Pedro Ladroga y Swallow X, por ejemplo, son admiradores del inimitable estilo de Guille. Recuerda en Fleek Mag que cuando escuchó ese disco se dijo a sí mismo: «Ahora sí hago música, bro. Lo de antes había sido pachangueo».

Después llegaron El 3 Pt 1: La decisión (2019), EDQNQD (aka El Disco Que No Quería Dedicarte, 2021), espoleado por una ruptura amorosa, y ahora la segunda parte de El 3, El camino, quizás su trabajo más cuidado y profesional. Pero él sigue a lo suyo, no crean que en algún momento lo verán en el mainstream: El Virtual es demasiado suyo.