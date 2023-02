«No podemos seguir permitiendo que se invisibilice a las mujeres»

¿Cómo llega a María Lejárraga? ¿Qué le llevó a hacer este documental?

Fue una decisión casi inmediata desde el momento que conocí su historia a través de una biografía de Antonina Rodrigo que cayó en mis manos por casualidad. Me quedé fascinada y al mismo tiempo sentí mucho enfado al pensar que una mujer como ella, una de las más importantes e influyentes de nuestra historia contemporánea, era prácticamente una desconocida. Me planteé qué estábamos haciendo mal como país para que esto fuera así. Entonces decidí que había que contar esa vida, no solo por ella, sino por todas, porque su historia es el ejemplo perfecto de la invisibilización que ha caído sobre las mujeres.

¿Qué destacaría de esta pionera del feminismo en España?

Su absoluta modernidad y vigencia en la actualidad, de lo que dan prueba sus Cartas a las mujeres de España, que se han reeditado ahora y van por la cuarta edición. Ella escribía hace más de un siglo de cosas en las que estamos trabajando ahora, como la reivindicación de un espacio y un tiempo propio; la deconstrucción del amor romántico, cuando le dice a las mujeres que no se jueguen todo a esa carta, que la vida y la felicidad están en otras cosas. O cuando habla del deber de la felicidad y la diversión, porque señala que una mujer que siempre está triste o trabajando no puede estar sana.