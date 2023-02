Antonio Banderas está hablando con «gente importante de Broadway» para poner en escena un musical en inglés sobre Pablo Picasso, que espera «que termine siendo una realidad», y ha anunciado que, si se concreta, el estreno mundial se celebraría en el Teatro del Soho de Málaga. «Hay un proyecto relacionado con Picasso, pero no puedo decir más», afirmó a preguntas de los periodistas Banderas, que presentó ayer los conciertos de la Orquesta Sinfónica Pop del Soho.

De hacerse realidad el proyecto, «sería un hito», porque se estrenaría en Málaga «con la compañía original que iría a Broadway», y «sería insólito para una compañía americana presentarlo en España».

También está «cerrando los derechos» para un nuevo musical en el Soho, de un título que está «entre los pilares del teatro musical americano» y para el que tiene «muy avanzada la negociación».

Banderas asegura que «va a sorprender», porque «nadie se atrevería a hacerlo en España», igual que el último musical que ha protagonizado, Company, era también «una apuesta muy arriesgada que ha salido bien».

Sobre Company, hace un balance «extraordinario» de lo que ha calificado como una «gira por provincias en Madrid», con casi 60.000 espectadores y una media de 758 por función, «compitiendo con diecisiete musicales en Madrid, doce de ellos para niños y la mayoría en periodo de Navidades».

Han sido casi 240 representaciones del musical en Madrid, de las que él ha participado en 184, y en las que han «deconstruido a Stephen Sondheim [quizás el más mítico compositor de musicales] para volverlo a construir de otra forma».

Hacer una gira por otras ciudades de Company es «imposible», porque «solo la instalación es casi medio millón de euros, con su escenario giratorio», a lo que se añaden una orquesta con veintiséis músicos y un elenco de «grandes estrellas que nunca se habían reunido y no se volverán a reunir».

Respecto a Sohrlin, el nuevo espacio escénico que está creando en Málaga, el actor y empresario señaló que sigue avanzando, ya está «prácticamente hecho todo lo que es la escuela técnica» y esperan estar «en septiembre u octubre en disposición de abrir el espacio». Precisó que quieren «construir cajas negras con distintas capacidades» en las instalaciones de Sohrlin y un espacio dedicado a la música con un aforo «cercano a las mil localidades».

Su proyecto más inminente le llevará a Almería, donde se rueda la película musical americana Road to Bethlehem, en la que interpreta a Herodes, y tiene en el horizonte otras películas, pero no puede «hablar de ellas» porque no están firmadas todavía.

Sinfónica Pop

Sobre el programa concreto de concierto de la agrupación musical propia del Teatro del Soho-CaixaBank, la Sinfónica Pop, Banderas explicó que se trata de «un año en el que la orquesta Sinfónica Pop tiene un protagonismo especial. Tenemos una tendencia natural a la música pop pero también estará presente la música clásica, la música cofrade y grandes clásicos de Broadway».

La agenda de recitales se compone de cuatro citas: el Concierto de Semana Santa (30 y 31 de marzo, 1 de abril), Concierto para piano y orquesta de Francis Poulenc con Ramón Grau como artista invitado (27 y 28 de mayo), Concierto para piano n.º 21 en do mayor, K. 467, de Wolfgang Amadeus Mozart con Marcos Castilla como solista (15 y 16 de julio) y, finalmente, Concierto Atardeceres Larios con la Sinfónica Pop del Soho: Grandes oberturas y un entreacto (21 y 22 de julio).