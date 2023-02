Vargas Llosa y Padura: pequeño elogio al azar en la escritura

Leonardo Padura: «Llegué a la Universidad en el año 75 siendo un joven cubano que había invertido el 70% de su tiempo libre en jugar al béisbol; apenas había leído algo, decidí estudiar Letras porque quería ser cronista deportivo. Y terminé siendo el periodista más leído de Cuba porque escribía crónicas de historias sobre las que todo el mundo sabía algo pero no lo sabía todo, como, por ejemplo, cómo se creó en Cuba el Ron Bacardi.

Pero llegó un momento en que me impuse escribir una novela policial. Y creé a Mario Conde, y lo hice así porque quería hacer a un antipolicía: un hombre culto, con sensibilidad. A través de él he tratado de hacer una crónica de la vida de mi generación en Cuba, con novelas cada vez menos policiacas, cada vez más sociales, filosóficas... Porque, como me enseñó Manuel Vázquez Montalbán, los recursos del género se utilizan, no hay que obedecerlos. También me enseñó algo que los novelistas policiacos tienden a olvidar: que la policial puede ser también una novela literaria».

Mario Vargas Llosa: «Hay dos personajes de Flaubert que me impresionaron. Primero, el que creó y con el que cambió la literatura moderna, ese dios que carece de presencia, una voz que va describiendo las escenas pero que no opina, que no tiene juicio. Después, Madame Bovary, que me sedujo extraordinariamente. Una mujer que cree que las novelas representan la vida, cree que el mundo es como las novelas se lo dicen, que el amor es un sentimiento transformador, profundo, que dinamita a los seres humanos. Tras sufrir varias decepciones, en los capítulos finales del libro se suicida de una manera terrible. Por supuesto, se equivocaba: el mundo no es como las novelas lo describen. Pero ella, yendo hasta las últimas consecuencias, de alguna manera consigue que esas novelitas que leía afanosamente digan alguna verdad. En esos capítulos finales Madame Bovary alcanza una grandeza que no estaba destinada al personaje que representaba, un personaje pequeño, mezquino... Recuerdo que cuando leí Madame Bovary me preguntaba qué clase de literatura podría ofrecer el Perú, entonces un país sin editoriales, con poquitas librerías... Cuando leí a Flaubert olvidé inmediatamente todas esas cosas y me di cuenta de que no existe nada que se compare a la riqueza de la literatura».

Leonardo Padura: «Recuerdo a un personaje femenino que se suicidaba en una de mis novelas; se suicidaba en la primera versión, en la segunda, en la tercera hasta que en la cuarta me dijo: «¡No me mates más!» [Risas] Al final hice que desapareciera, no que se suicidara, porque uno tiene que oír las voces de los personajes, porque muchas veces te indican los rumbos que debes coger en la historia que has creado para ellos».

Mario Vargas Llosa: «A mí también me ha ocurrido que un personaje de manera tan maniática se haya negado a aceptar su destino. Hay que rendirse y seguir la línea del personaje, que puede estar absolutamente en el polo opuesto a la que concebimos. Además, en última instancia, los escritores no saben de qué escriben... Recuerdo, por ejemplo, cómo Conversación en la Catedral empezó como una historia de chiquillos en un barrio de clase media y que se terminó transformando en una novela del Perú, en la que aparece la complejidad de mi país».

Leonardo Padura: «Mario, me acuerdo de cuando te vi por primera vez y me acerqué a ti, algo que nunca hago, y te dije: Maestro, soy un escritor cubano. Cada vez que empiezo una novela me leo Conversación en la catedral. Y La guerra del fin del mundo me la he leído como cinco veces. Admiro profundamente tu capacidad de manipulación: Mario, eres un gran manipulador».

Mario Vargas Llosa: «Un halago de otro escritor siempre es una gran satisfacción. Por cierto, La guerra del fin del mundo es una de las novelas de las que más satisfecho me siento, y eso que para mí casi todas son publicadas en una especie de estado comatoso. Pero quién me iba a decir a mí que iba a estar cuatro años leyendo todo lo que había sobre la Guerra de Canudos para escribir una novela sobre aquel episodio tan heroico como absurdo. Es un ejemplo concreto de algo que me pasa: a veces me encuentro con un mundo que no soñé jamás y que se ha impuesto, se ha manifestado de una manera tan convincente que me ha obligado a dejar ideas iniciales».

Leonardo Padura: «Las predestinaciones existen; o el «azar concurrente», como lo llamaba Lezama Lima. Yo, por ejemplo, cuando escribí Pasado perfecto [su primera novela policiaca] nunca pensé que Mario Conde continuaría en otras novelas... Mario, es muy interesante lo que has dicho sobre esos mundos con los que nos encontramos los escritores. Los autores tenemos que crear un mundo y vivir en él porque si no la creación que hacemos no llega a condensar. ¿Cómo hacerlo? Escribir nunca ha sido fácil. Pero hay que asumir el trabajo con la responsabilidad y calidad posibles, como nos has enseñado tú».