El escritor francés David Foenkinos, con una obra traducida a más de cuarenta idiomas que le ha valido destacados premios literarios, asegura que, aunque sus libros «son muy distintos, todos hablan de lo mismo, de una prueba y de una segunda vida».

«Yo estuve muy enfermo con 16 años, me operaron del corazón, estuve mucho tiempo en el hospital, por poco no morí y todos mis libros tienen una experiencia de resurrección, de conocer la muerte y volver a la vida», dijo ayer Foenkinos en Málaga durante el segundo Festival Literario de América y Europa Escribidores.

Su primer éxito, La delicadeza, con más de un millón de ejemplares vendidos en Francia, presentaba a una mujer «que conoce un duelo» y a través de esa mujer pudo trasponer su «experiencia de retorno a la vida».

«Durante los meses que estuve en el hospital, los libros me permitieron encontrar la salvación, me consolaron y me permitieron viajar dentro de la habitación», asegura Foenkinos, que tiene «un vínculo con la muerte muy fuerte» porque la vio «muy de cerca».

Por su parte, Charlotte Salomon, la protagonista de su novela Charlotte, escribió «una frase extraordinaria, que hay que morir una vez para amar de verdad», resalta el escritor, que cree que todos sus libros hablan «de personas que se ven estropeadas por la vida pero sobreviven y buscan una forma de apaciguarse».

Su último libro, Número dos, está protagonizado por el niño que, entre los cientos de aspirantes, quedó segundo en las audiciones para encarnar a Harry Potter en esta saga de películas y vuelve a tratar «el tema de una persona que tiene adversidades en la vida, encuentra una especie de resurrección y entiende la virtud del fracaso».

«Tragicomedia»

Foenkinos considera que este libro es una «absoluta tragicomedia, a la vez muy doloroso, con un niño de 10 años que sueña con ser una estrella del cine y al final se queda muy cerca de ello, por lo que está continuamente ante la película de la vida que habría podido tener, y al mismo tiempo es una comedia pura».

Mientras, su libro Lennon no es «una biografía musical» del «beatle», sino que quiso centrarse «en el lado humano de este hombre» y en lo que le «fascinaba» de su vida, la «incapacidad de construirse después de una infancia difícil y la imposibilidad de saciarse en cuanto a la confianza».

«Lennon conoció la fragilidad hasta el final. Me fascinaba el hecho de que uno podía ser muy famoso y no tener ninguna confianza en sí mismo», explica Foenkinos.

Él mismo ha tenido «momentos difíciles» y eso le «nutre desde el punto de vista de la novela», afirma Foenkinos, al que le «interesa cómo convertir la humillación suprema en una fuerza y en una lucha para el futuro».

«Me gusta esa frase de Churchill que decía que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Yo siempre he mantenido ese entusiasmo», asegura. el popular escritor francés.

Últimas mesas redondas y entrega de premios

Escribidores finaliza hoy con las tres últimas mesas redondas y la entrega de premios. La clausura comenzará a las 20.00 horas en el auditorio del Museo Picasso de Málaga, donde se entregará el Premio Escribidores a la Trayectoria Literaria a título póstumo a la escritora brasileña Nélida Piñón, y el Premio Escribidores a la Gestión Cultural al mexicano Raúl Padilla. el festival culminará con unl diálogo entre Sergio Ramírez, Luis Mateo Díez y David Foenkinos sobre la novela como «mecanismo infinito»