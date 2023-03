«Poner en valor el talento local». Ése es el objetivo de Autóctonxs, «un festival de escena viva», la nueva apuesta del Teatro del Soho Caixabank en Málaga, que busca reunir las creaciones y valores de los artistas malagueños y residentes en la ciudad. La responsable de diseñar este escaparate de la escena local más palpitante es por la actriz y autora malagueña Alessandra García, y tendrá lugar entre mañana y el 5 de marzo.

La nueva cita cultural, dice su directora, quiere darle su espacio y reconocimiento a las artes vivas, a las nuevas dramaturgias y creaciones locales, con el objetivo también de elaborar un «tejido cultural» propio. «Que el Teatro del Soho se haya comprometido a acoger este proyecto es señal de que las instituciones y la ciudad empiezan a sentir que esta forma de hacer escena también tiene su valor», asegura la malagueña.

Esta escena alternativa que comenta García tiene detrás un conjunto de artistas jóvenes con grandes esperanzas de ver reconocido su trabajo por la sociedad: «Estamos hablando de que hay artistas de unos casi 30 años, con muchas ganas de hacer cosas, con mucha fuerza. Pero a la vez siento que todo es muy lento: para que las instituciones se den cuenta de que estas personas tienen talento, tiene que pasar mucho tiempo, lo que hace que mucha gente se termine yendo de Málaga».

Composición del festival

'Autóctonxs' tendrá lugar entre el 1 y el 5 de marzo. Estará dividida en cuatro formatos: 'Nuevas dramaturgias', 'Impro en el hall', 'Happening poético' y 'Ensayo acierto'.

'Nuevas dramaturgias' consistirá en acoger proyectos que necesiten un espacio como el escenario del Teatro del Soho. Espectáculos que se enmarcan dentro de las nuevas dramaturgias contemporáneas.

Dentro de esta dinámica estará la propia García con Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, la pieza escénica con la que consiguió el Premio Max a Mejor Espectáculo Revelación 2022 y que entronca con la preocupación manifestada por la directora del ciclo escénico. " 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' nace de querer salir de Málaga, de querer tener visibilidad fuera de aquí. Es una declaración de intenciones de quién soy. Y habla sobre el barrio, de la conciencia de clase. Tiene una clara intención de acercarse al público malagueño. La definiría con dos palabras: risa y pensamiento", explica la actriz.

'Impro en el hall' abordará la improvisación en formato escénico en el que la música y la danza son vistas desde otros ángulos y "se dan la mano".

'Happening poético' pretende convertir el vestíbulo en un espacio para la palabra, mientras que 'Ensayo acierto' dará la oportunidad al público de acercarse a proyectos en progreso, para observar que el proceso creativo "es igual de valioso" que la pieza acabada.

Apoyo malagueño

Antonio Banderas, propietario del Teatro del Soho-CaixaBank, siempre ha manifestado que su espacio escénico no se podía cerrar a otras formas de expresión, sino que, más bien al contrario, tiene como obligación intentar abarcar distintas realidades de las tablas. Este interés del actor y director malagueño es para Alessandra García supone un aliento, un estímulo para continuar con su trabajo. «Antonio tiene una delicadeza especial para escuchar, tiene hambre por saber cuáles son todas las realidades de la ciudad. Yo le comuniqué sobre ese artista local que trabaja en la ciudad, que crea el tejido cultural desde la base. Y el Teatro del Soho se está portando increíble. Nunca me he sentido tan importante cuando me he sentado en un despacho», apunta.

Toda la información sobre Autóctonxs, en la web del Teatro del Soho-CaixaBank.