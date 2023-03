«Los protagonistas del cine español de hoy encontraron en el Festival de Málaga su primera oportunidad»

Cumple diez años al timón del Festival de Málaga, aunque han sido once ediciones las que ha comandado. Inevitable pedirle un balance de esta década como director del certamen.

Creo que estos diez años han supuesto un cambio sustancial en la personalidad, el posicionamiento y el prestigio del Festival; fundamentalmente por dos decisiones que se tomaron en 2017, un año referencial del certamen para nosotros: mi idea del festival, desde 2013, cuando asumí la dirección, pasaba por dos características que no tenía, el abrazo al cine iberoamericano y la creación de un área de industria potente para acompañar al audiovisual en su cadena de valor, creando un círculo virtuoso que ha permitido que películas que nacieron aquí como proyectos hayan llegado aquí a la Sección Oficial.

¿Y en lo personal?

Ha sido un maravilloso proceso de aprendizaje, que me ha permitido descubrir que cuando uno, más allá de la profesionalidad que se nos da por supuesta, pone ilusión y cercanía inmediatamente genera complicidad. Nuestra proximidad tanto con el cine español como con el cine iberoamericano es absoluta y eso resulta gratificante.

El 2022 ha sido unánimente considerado como uno de los grandes años en la historia del cine español, al que contribuyeron películas como 'Cinco lobitos' o 'Alcarràs', estrenadas en Málaga. ¿Se siente el Festival corresponsable de la importancia de esa cosecha?

Sin duda. No lo decimos nosotros, sino todo el sector, incluso el mundo de la cultura. Somos el proyecto insignia de Andalucía y el noveno de España según el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, lo cual habla de la utilidad del Festival de Málaga para el audiovisual, sobre cómo hacemos que las películas ganen visibilidad. En los últimos años Málaga se ha convertido en un punto en que se descubren los grandes directores del futuro; los nombres de hace 6 ó 7 años son los protagonistas de ahora, y ahora estamos impulsando a los protagonistas de los próximos años.

Recordemos que, por ejemplo, Rodrigo Sorogoyen debutó festivaleramente hablando aquí, entre nosotros, primero con '8 citas', que codirigió con Peris Romano, y luego, ya en solitario, con 'Stockholm'. Hoy, claro, es el director de 'As Bestas'.

Él es uno de los muchos nombres que encontraron aquí esa primera oportunidad. Nosotros tuvimos la habilidad y la inteligencia de saber descubrirlos y ponerlos en valor. Salieron a la luz pública en Málaga y ahora se han consolidado y vuelven. En el vídeo del homenaje que le tributaremos Carla Simón [la directora de 'Verano 1993' y 'Alcarràs' es el Premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga de esta edición] dice: «Cada vez que pienso en el estreno nacional de mis películas pienso en Málaga». Porque hay una relación de afecto con ella y con muchos otros directores, con los que hemos creado una gran familia.

¿Y cómo es la cosecha de la presente temporada, del 2023?

Muy interesante. El incremento nos permite pulsar cuál es el estado actual del cine en español, y lo veo muy en la línea del 2022. Vamos a encontrar películas de mucho nivel, hablando de calidad, de propuesta, de narrativa. Por citar ejemplos, y no me gusta destacar porque toda la Sección Oficial nos parece estupenda, hay tres películas que han estado en Berlín, cosechando premios [se refiere a '20.000 especies de abejas', que se hizo con el Oso a la Mejor Actriz para la pequeña Sofía Otero] y buenas críticas. Es un buen ejemplo de cómo el cine español está a un gran nivel, muy valorado por la crítica internacional.

Es una edición del Festival de Málaga de récord en número de cintas, con casi 200. Sólo la Sección Oficial está compuesta por 20 títulos...

Hemos notado un notable incremento en el número de películas inscritas, de un 20 por ciento; fruto de, uno, la mayor producción en nuestro país y en el ámbito latino y, dos, del mayor interés por estar en Málaga. Se ha empezado a valorar que este Festival es una muy buena ventana de difusión, un escaparate magnífico, por los éxitos de años atrás y también porque hemos sabido construir con el Festival de San Sebastián un equilibrio y una complementariedad muy interesantes, de modo que se abren dos ventanas de exhibición y explotación, una en primavera y otra en otoño. Y eso el cine en español lo ha entendido.

Con tantas películas, ¿no se corre el riesgo de abarcar demasiado y apretar poco?

Ése es un elemento de reflexión permanente. Me preocupa mucho que sea un Festival abarcable, lo cual no quiere decir que se pueda ver todo lo que ofrece sino abarcable desde el criterio del número de películas programadas, de la Sección Oficial, de la cercanía entre los espacios de proyección, etc. Ante tantísima participación, y siendo conscientes de que la Sección Oficial no puede ir a más de 20 películas a competición, que ya es el límite, hemos tenido que abrir una sección fuera de concurso para abarcar a ese conjunto de cintas que merecen la pena ser vistas pero que no cabían en la competición. Pero es evidente que no podemos morir de éxito. Tenemos que ser capaces de construir un festival que mantenga muy clara la utilidad hacia las películas que programa.

Por cierto, llama la atención la ausencia total de nombres de la cinematografía latinoamericana en la nómina de homenajeados.

Ha sido una cuestión circunstancial. Mi objetivo es que siempre los haya y hasta ahora ha podido ser así pero este año los nombres que teníamos planteados no podían acudir por razón de agenda. Lo importante es que los cinco premiados, los nombres que sí están [la actriz Blanca Portillo, los directores Alberto Rodríguez y Carla Simón, el cantante y actor Raphael y la script Yuyi Beringola] son fundamentales e incontestables. Pero he de decir que nuestra relación con el cine latinoamericano es de una fluidez extraordinaria: por ejemplo, este año hemos tenido 224 películas latinas para ver, y los nombres de algunos de los directores que nos acompañan son realmente importantes. Que luego las agendas de las celebrities del cine latino son muy complicadas, pues sí, pero confío en que poco a poco puedan ir pasando por Málaga esos nombres que tenemos en mente.