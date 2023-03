El cantante y actor Raphael recibe este viernes en el 26 Festival de Málaga el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso, un reconocimiento a su trayectoria en el cine. Raphael ha mantenido un encuentro ante los medios en el que se ha declarado "fanático" del séptimo arte en su país y ha expresado su deseo de seguir trabajando como actor.

El director del certamen cinematográfico, Juan Antonio Vigar, ha presentado el encuentro y ha explicado que el Premio Biznaga Ciudad del Paraíso se reserva a "los imprescindibles del cine español" y ha calificado de "orgullo" la presencia de Raphael en el festival.

"Estoy feliz, feliz de estar aquí. Me hace tanta ilusión este premio porque, aunque tengo muchos premios y discos de oro, se refieren a la música. Hace tres años los premios Platino me dieron mi primer premio de cine y me pareció raro que no me lo dieran en España. A los dos años surgió esto, ¡y ojalá que continúe!", ha comenzado Raphael.

El artista ha calificado su cine de "muy aceptable" y "dirigido por los mejores", como el director Mario Camus o Vicente Escrivá. "Voy a tratar de combinar mis conciertos en persona con alguna que otra película, siempre y cuando el guion sea muy bueno", ha adelantado.

"Voy a buscar sitio para poder rodar. Me gustaría que el público viera en mí ese otro lado, el cinematográfico. Cuando probé, todas las películas fueron como un tiro, y estoy decidido a continuar", se ha propuesto.

Respecto a qué tipo de cine hacer, Raphael ha asegurado que a él le gusta "lo bueno, sea del género que sea". "Yo soy muy adelantado siempre, y me gusta cómo se hace el cine español ahora. Me gustaría trabajar con todos", ha dicho, tras lo que ha expresado su deseo de que su propio hijo Jacobo grabe una película sobre él.

Enamorado de Málaga

"Soy un fanático del cine español", ha sentenciado el premiado, a lo que Vigar ha respondido: "Pues no has podido venir a mejor lugar". Raphael ha defendido que Málaga "está top en todo; lo primero, su gente" y ha animado a visitar la ciudad para quedar "maravillados".

Cuestionado por las diferencias entre cantar y actuar frente a la cámara, ha asegurado que para él "es lo mismo". "Yo me expreso igual, y necesito un director muy bueno que me diga que le baje", ha confesado el linarense, que ha destacado su película 'El golfo' (1969) como aquella de la que se siente más orgulloso y en la que se ve más representado.

"Aparte del talento, yo tengo un público tremendamente fiel y que ha sabido hacerle un lavado a mi obra para un público nuevo. Para un artista como yo, todo sentimiento, es muy bonito ver los teatros llenos de gente joven y no tan joven. Son ya casi seis generaciones que se juntan, y es muy emotivo", ha reflexionado el artista en torno a su vigencia.

Su recomendación a la juventud ha sido que no se descuiden con el alcohol ni el tabaco: "Que estudien, pero tampoco se emborrachen de estudio; y que sean buena gente, que lo demás sale solo". "Yo he tratado de conservarme lo mejor posible. Me cuido mucho, no fumo ni bebo. No me dejan tampoco. Y el público no es que me cuide, es que me mima", ha indicado.

"Este premio, como todos los premios que yo recibo, está dedicado a mi mujer, mis hijos y mi público", ha subrayado. "¿Dónde coloca tantos?", le ha repreguntado la prensa. "¿Premios o público?", ha replicado Raphael con humor: "En mi corazón caben todos".