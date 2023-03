Hace unos días, la cuenta oficial del prestigioso artista madrileño Santiago Sierra en Instagram (@estudiosantiagosierra) publicaba un post en que recordaba su instalación 'Presos políticos en la España contemporánea', 24 fotografías en blanco y negro de rostros pixelados que hacen referencia a 74 presos políticos de posiciones muy distintas para visibilizar cómo, en su opinión, en nuestro país hay personas encarceladas por su ideología. La cuenta oficial del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (@cacmalaga) quiso matizar: «No eran prisioneros políticos sino delincuentes detenidos, condenados y por tanto presos». Y añadiendo el popular emoticono del guiño. A partir de ahí, una tremenda polémica online.

Tras una puntualización desde la cuenta de Sierra sobre el concepto de preso político, desde el CAC se dijo: «Adoramos en general tu trabajo pero no compartimos el 100x100 de las opiniones de casi nadie. En la independencia de opinión está la tolerancia». @estudiosantiagosierra continuó :«Entiendo que se trata de una declaración institucional de un museo a un artista para recriminarle sus puntos de vista políticos y esto no me parece nada común». Y más:«¿Desde cuando las instituciones tienen como tarea enderezar artistas disidentes? Estamos en la URSS o en un régimen como el que representa el escudo franquista mal tapado que preside el CAC ?».

La respuesta del centro artístico malagueño: «No corregimos nunca a ningún artista pero discutimos, defendemos ideales, debatimos. Si entendemos que una opinión pone en juicio las libertades en España, el museo tiene su opinión y la da (...) Nos encantaría tener un seminario sobre este tema… Saludos cordiales». Remató la cuenta oficial de Sierra: «¿Saludos cordiales? ¿De quién? ¿Quién coño eres y sobre todo quien coño te crees que eres? Veganos, activistas, ambientalistas, titiriteros, soñadores de un mundo mejor son para el sin nombre del CAC Málaga terroristas. Váyanse a debatir con Tejero. No me digan otra vez lo que tengo que pensar. No hablo con fachas, los combato». El centro artístico zanjó la conversación con otro emoticono.