Nadie gana, nadie pierde: así es la vida de verdad

Una vida no tan simple

Con Bajo las estrellas Félix Viscarret pasó por encima de sus grandes competidoras en el Festival de Málaga del 2017, Concursante, de Rodrigo Cortés, y Ladrones, de Jaime Marqués.

Isaías (Mikel Esparbé) es un prometedor arquitecto que ha visto cómo su vida no empieza a parecerse a la que siempre soñó. El paso de los años, el agotamiento por la crianza de los niños, la falta de entendimiento con su mujer, Ainhoa (Olaya Caldera), y una situación laboral precaria le hacen recordar una y otra vez que no está en ese lugar donde siempre quiso estar.

En Una vida no tan simple queda reflejado el interés del Viscarret por todos los altibajos que produce la vida de la pareja y de ese momento en el que te das cuenta de que nada es como siempre habías soñado. El nuevo filme del director pamplonés es una historia de personajes sin capacidad de desarrollar una reacción acertada a todo aquello que les desborda: el éxito, el fracaso, la infelicidad, la vida familiar. Y cuenta con el apoyo de todo su reparto: espectaculares Miki Esparbé, Álex García, Ana Polvorosa, Olaya Caldera, Julián Villagrán y Ramón Barea; todos remando a favor de una obra cuyo propósito principal es reproducir ese reflejo opaco de la mirada del propio director sobre aquello que le preocupa: ¿Qué pasa cuando no tenemos las habilidades emocionales suficientes para no distinguir entre el éxito y el fracaso?

La sensibilidad y el tesón de Félix Viscarret, más maduro y seguro de sí mismo que en Bajo las estrellas, para contar esta historia responde con contundencia a esa pregunta representando un lienzo de personas con los que uno se identifica sin problemas. Aquí nadie gana ni pierde. Porque así es la vida.