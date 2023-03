Hay algo explosivo, rocoso y primario en Asedio. Y no me refiero necesariamente a su puesta en escena, ese laberinto lleno de razas, caras antiguas, otras nunca vistas, paredes que en vez de separar unen, agujeros donde hasta la mismísma Alicia podría perderse para siempre... No, me refiero a la toma de decisiones acertadas, de puntos de vistas precisos y de una estructura narrativa trepidante.

Miguel Ángel Vivas da en la diana. La historia de esta policía que encuentra en la parte de atrás del sistema una grieta para lograr alcanzar sus sueños está perfectamente contada. Todo está al servicio de que esta Alicia, Natalia de Molina, ponga en funcionamiento eso que todos los espectadores estamos esperando de ella, y así es.

Un barrio de Madrid tan universal como otro cualquiera, un grupo de seres humanos alrededor de una misma idea: evitar que nada ni nadie entre en su laberíntica fortaleza. Frente a ellos, un grupo de policías antidisturbios, a priori a favor de obra, a favor del sistema y no del oprimido.

Asedio viene avalada por el sello de Apache Films. Enrique López Lavigne se vuelve a salir con la suya demostrándonos otra vez que es el productor más vanguardista y fructífero de su generación (si no, tiempo al tiempo). Miguel Ángel Vivas se convierte en ese director capaz de meter la cámara en la más profunda de las oscuridades del ser humano y ver cosas. Marta Medina, la guionista, acierta en el ritmo de todo, en que sus personajes no tengan ninguna posibilidad salvo la de mantenerse con vida. Y la mirada de Natalia de Molina, sus gestos capaces de paralizarte y hacernos partícipes de la pesadilla que está viviendo, esas horas en la que deberá encontrar, entre claros y oscuros, una salida donde lo que fuimos se encuentra con lo que podemos llegar a ser.

Hablamos de cine social, humano, policial, de pura acción y de esas pelis que se te quedan en la cabeza y que no te las puedes sacar. Hablamos de ena de las mejores películas de este año.