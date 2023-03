La Semana Santa de Málaga ofrece imágenes, olores, sabores y sonidos. En 2001, un recién nacido Teatro del Soho-CaixaBank brindó su propia banda sonora a estos días tan especiales con un Concierto de Semana Santa que agotó el papel y ahora la Sinfónica Pop del Soho, la orquesta propia del espacio levantado por Antonio Banderas y dirigida por Arturo Díez Boscovich, vuelve a la carga con otra tanda de recitales de todo menos ortodoxos, desde luego: Wagner, marchas de Perfecto Artola, música de bandas sonoras de Mark McKenzie... De todo y para todos, siempre con Jesucristo de fondo, contemplándonos.

Díez Boscovich, la mano derecha musical de Banderas, está particularmente entusiasmado con estos conciertos (mañana, el 31 de marzo y el 1 de abril). Y le gustaría romper con la extraña separación entre bandos de los melómanos aficionados a la clásica y el público más capillita, que disfruta con las marchas procesionales. «Es algo muy curioso. Hay mucho melómano al que no le gustan las marchas y muchos a los que les gustan las marchas pero que no asisten a conciertos de clásica. A mí me gustaría que todos vinieran a estos conciertos», confía. Y para ello cuenta con un repertorio prácticamente diseñado por el propio Antonio Banderas: «Entre el 80 y el 90% de las piezas las ha elegido él», asegura el director.

De Wagner a Artola

Ocuparán los atriles de los 45 músicos páginas como La procesión de Elsa en la Catedral de la wagneriana ópera Lohengrin abrirá la sesión, que contará con marchas de autores malagueños como el citado Artola, Miguel Pérez («Es fantástico, tiene un gran talento melódico», dice Boscovich), Antonio Rozas y hasta de la propia batuta titular de la Sinfónica Pop del Soho: «Marcha para la Esperanza Malagueña es mi primera y única marcha hasta la fecha. Hice un Vía Crucis para el Cristo Mutilado pero era una obra sacra que no tenía que ver con la marcha. Y la verdad es que ha sido una experiencia bonita. En la música, lo importante no es el género, sino el compositor. Hay marchas estupendas y otras que no, como hay sinfonías aburridas y sinfonías que son maravillosas». Por cierto, que el director malagueño, compositor de corazón, anda estos días con el sueño cambiado porque emplea sus noches para la escritura de una gran pieza musical que le ha encargado una importante institución. «Si digo algo más me matan», zanja entre risas.

Banda sonora

Volvamos al repertorio del Concierto de Semana Santa de la Sinfónica Pop del Soho. Interesante es la aparición de Mark McKenzie, un bandasonorista norteamericano que, en principio, poco tiene que ver con la Semana Santa de Málaga (en sus créditos, las músicas para Muerte en Granada y Dragonheart II: A New Beginning, entre otras cintas): «Antonio estaba haciendo un documental sobre Semana Santa y descubrió la música de una película que hizo Mark McKenzie, y me pidió si podríamos conseguirla para el concierto. A través de un amigo nuestro se contacto con él y se consiguieron las partituras. Es una música muy bonita, melódicamente muy inspirada, que va muy bien con las imágenes que se van a proyectar del documental de Antonio», dice Díez Boscovich.

Porque el recital especial de estos días no será una experiencia simplemente audio: se ofrecerán «imágenes genuinas» de la Semana Santa, poemas, saetas y locuciones; tampoco faltará la proyección de una saeta que la malagueña Diana Navarro dedica a la Virgen de Lágrimas y Favores de las Cofradías Fusionadas, a la que pertenece Antonio Banderas.