El dúo JavyPablo tiene una de esas citas importantes en la carrera de una promesa de la música: actuar ante los suyos, en su tierra. Este viernes por la noche ocuparán el escenario de la sala La Trinchera y entre ensayo y ensayo han sacado un rato para hablar La Opinión de Málaga.

Pillamos a los hermanos en mitad de una canción. Nos han citado en Gravity, la primera sala de ensayos musicales levantada en Málaga. En las fauces de este lugar con más de 20 años de historia suena el grito amortiguado de un saxofón. Se encuentran al fondo de un pasillo repleto de amplificadores. Están tocando 'Libertad' y no pueden evitar terminarla antes de recibirnos.

Los hermanos Imbroda, hijos del recordado exseleccionador de baloncesto y consejero andaluz, están dando los últimos toques a la actuación, que además contará con un DJ set tras el concierto (así que la fiesta durará hasta entrada la madrugada). Tienen buenas sensaciones, han estado repasando su repertorio y se consideran más que preparados para ofrecer un buen espectáculo.

El recital va a emitirse a través de Twitch. Se hará en el canal de la también malagueña y amiga de los hermanos iPandarina, una streamer de KOI, el equipo impulsado por Piqué e Ibai Llanos. «Va a poner su set, dos o tres cámaras y va a tener mucho dinamismo», anticipan los músicos intentando no revelar más sorpresas.

También nos cuentan que en el concierto van a participar dos artistas malagueños. «Vanessa Martín no es», bromea Pablo. «Y Pablo Alborán tampoco», resuelve Javi. Aseguran que con uno de los artistas aún no han colaborado, pero que con otro sí. Aunque no quieren arruinar la sorpresa, todo apunta a que uno de ellos será María Isabel Rodríguez, más conocida como Masi, una de las malagueñas más polifacéticas. Su currículum está a rebosar: además de actriz de doblaje, presentadora, locutora y actriz dramática, es cantante y acompaña a Javypablo en su canción Qué tal. Y se conoce por sus apariciones en el mundo del streaming que es amiga de Pandarina. Así que...

Una carrera orgánica

El concierto de esta noche en La Trinchera es otro jalón en la carrera de JavyPablo, que se ha desarrollado de manera muy orgánica. «Empezamos a hacer música sin pretensiones, a lo natural, guitarra y voz, fácil y barato», confiesa Pablo.

De hecho, en un principio no tenían en mente dedicarse de manera profesional a la música. Pero poco a poco, su estilo fusión se fue cristalizando y separándose del acústico que caracteriza sus comienzos allá por 2018, para buscar un sonido más redondo, más ambicioso.

'Sol', su último proyecto, es un paso adelante en esa dirección. «Estamos intentando buscar un sonido, nuestra esencia y por eso ahora estamos intentando producir un poco más, de ahí la banda que nos acompaña», apunta Javi.

Con la banda a la que se refieren llevaron a cabo 'Sol Sessions', versiones en directo de su primer álbum. «Es en lo que llevamos de proyecto en lo que más calidad hay», asegura Javi. Un salto cualitativo que esperan ver reflejado en el escenario.

Porque las cosas han cambiado mucho desde su debut con 'Desperté'. «Entonces éramos unos pipiolos que no sabíamos qué íbamos a hacer», bromea Pablo. «Ahora mimamos hasta el último detalle, antes había mucho cariño, pero ahora es algo pro», señala Javi.

Aún recuerdan su primer concierto en Málaga en la Cochera Cabaret. «Cuando hay mucha gente cantando tus canciones a muerte el feeling es adictivo», recuerda Javi, que considera esa actuación como un punto clave en su trayectoria.

Por cierto, ellos defienden que son un dúo de más de dos: «JavyPablo somos cuatro, Javi y Pablo, Alfredo, nuestro amigo y mánager y Hanna Kawan, que es una pedazo de artista». Kawan es su directora de arte y la encargada de la escenografía tan buenrollera que acompaña a las 'Sol Sessions'.

Plataformas

La COVID-19 fue un duro golpe para muchos artistas, pero no fue una etapa tan aciaga para los hermanos Imbroda. «Por fortuna, no nos vino mal porque empezamos a crecer en plataformas», afirma Pablo. Aprovecharon el confinamiento para moldear el proyecto y prepararse para la vuelta a la normalidad. «Cuando todo esto acabe, vamos a ir a muerte», recuerda pensar entonces Javi.

Tanto Javi como Pablo reconocen que lo vertiginoso de la industria musical actual les ha llegado a agobiar, pero tienen claro cuál es la actitud. «Mucha gente hace música como comida basura pero la nuestra no es así», opina Pablo. «Hay que hacer un ejercicio de relax: nosotros, a lo nuestro, a currar, a no dejar de trabajar; si no miramos los números vamos a vivir mucho más tranquilos y van a salir mejor las cosas», nos explica Javi.

Aún queda un trecho para ver sus próximo proyectos. Tienen pensado repetir la fecha de lanzamiento de 'Sol', por lo que su segundo disco verá la luz en noviembre. El plan era sacar unas cuantas canciones para antes de verano, pero la cosa se les fue de las manos: «Iba a ser un EP, pero al final nos hemos liado y va a ser todo un álbum», comenta Pablo. Habrá que estar atentos a su concierto (en La Trinchera o vía Twitch).