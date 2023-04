«Ahora muchos niños quieren ser youtubers antes que artistas, futbolistas o médicos»

En 2021, El Kanka decidió abandonar los escenarios, las redes y los medios, pillando por sorpresa a sus seguidores: «¡Toca vivir!». Tras cerca de un año fuera de las tablas, y un lustro después de lanzar El arte de saltar (2018), el cantautor malagueño recuperaba las ganas de volver, y en enero entregaba nuevo disco, Cosas de los vivientes (2023), autoproducido con su sello A Volar Music, también en formato disco-libro con ilustraciones de Anabel Perujo y comentarios del periodista musical Fernando Neira; catorce canciones en las que se muestra tal como es (en algunas) y, en otras, tal y como quiere ser. Con él se ha subido nuevamente a los escenarios. Inició su gira en Murcia, se enfrentó a finales de marzo al segundo WiZink Center de su carrera y ahora le esperan cuatro fechas en el Teatro Cervantes.

¿Qué tal le ha sentado el parón?

Antes de nada, hay que decir que no ha sido tan parón como parece. Sí he tenido varios meses libres, pero he hecho cosas, desde grabar el disco a reuniones de producción, etc. El tiempo libre lo he usado para hacer cosas que cualquiera hace en su tiempo libre: leer, hacer ejercicio, cocinar, ver series... No es nada glamoroso, pero es lo que más echo de menos cuando me toca estar mucho fuera de casa. Y creo que me ha sentado genial, sobre todo para recuperar las ganas de volver (cosa que, por cierto, ocurrió casi al principio).

Imagino que la música es algo terapéutico para usted. ¿Se sentía un poco quemado con la música?

La música tiene algo de terapéutico, sí. Y si, estaba quemado, pero no de la música en sí, sino de todo lo que acompaña a esta profesión, que nada tiene que ver con la música: viajes, entrevistas, sesiones de fotos, tiempos de espera, etc.

Cosas de los vivientes llega cinco años después de El arte de saltar. ¿Cómo nació? ¿Ha optado por un proceso compositivo distinto?

En realidad, nació como nacen todos mis discos, es decir, como un conjunto de canciones. Yo no concibo tanto el disco como obra completa; cada canción surge en su momento de la necesidad de expresar algo, y cuando toca disco, hago la selección pertinente.

¿A qué obedece este título? ¿Sirve para describir historias corrientes y cotidianas?

El título en realidad es una frase que me dijo mi psicoanalista, que me encantó. Ella estaba enferma y, al preguntarle por ello, me respondió: «Esto son cosas de los vivientes», y me pareció una forma de quitarle importancia. En realidad, todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, nos pasa porque estamos vivos, y es un poco lo que hay.

¿En algunas canciones, pienso en Autorretrato (dylaniano titulo), se muestra tal como eres, o como le gustaría ser? ¿Le apetecía hablar de usted como persona, como gente corriente (aunque no lo sea)?

Creo que en muchas canciones me muestro como me gustaría ser, pero en esta en concreto justamente quería mostrarme de verdad. De hecho, en la canción hablo más de mis defectos que de mis virtudes, y mi anhelo al componer el tema era enseñar a la persona (corriente, como dices tú) qué hay detrás de lo que se ve de forma inmediata, en los escenarios y las redes.

¿Qué es lo bueno y lo menos bueno de su oficio de músico?

Lo bueno, para mí, es, primero, el proceso creativo en sí, es decir, el camino que hay desde que se te ocurre una idea hasta que, poco a poco, vas formando lo que al final es una canción; y segundo, los conciertos, que implican una comunión muy especial con los músicos y el público. Lo peor sería la cantidad de tiempo que pasas fuera de tu hogar, lejos de tu familia.

Se asomó a YouTube durante la pandemia. ¿Cual es el planteamiento que hace en YouTuber? ¿Son los influencers el paradigma del éxito hoy en día?

Sí, así lo planteo en la canción, aunque de forma un poco caricaturesca, y también un poco por lo cómico de introducir esa palabra en un tema de corte romántico (soy muy de hacer esas cosas). Pero sí, claramente, estoy seguro de que ahora muchos niños quieren ser youtubers antes de artistas, futbolistas o médicos.

Como todos los artistas, su obra está abierta a la crítica. Opiniones de la gente habla de ello. ¿Cómo va de haters? ¿Estámuy pendiente de las redes sociales?

La canción lleva un mensaje claro: hay que obviar totalmente las opiniones de personas que vierten de forma gratuita su odio en redes sociales y demás. Hoy, por desgracia, se da este fenómeno de forma casi masiva, y nadie se escapa. Yo, por supuesto, me he llevado lo mío, aunque en general no tengo muchísimos haters, más bien poquitos, o poco ruidosos. Yo estoy pendiente de las redes, pero te aseguro que voy a hacer caso omiso a cualquier mensaje de mala onda.

¿Temió en algún momento que se olvidaran de usted?

Pues mira, se me pasó por la cabeza que este parón afectara de forma negativa al proyecto, pero la verdad es que se me pasó al poco tiempo. Estaba todo muy bien pensado, no nos fuimos a la ligera ni muchísimo menos, así que confiaba en eso, y también en mi trayectoria, que creo que es firme y de a poquito, lo cual suele ir acompañado de un buen grupo de seguidores que son fieles...

Por cierto, ¿qué tal lleva lo de la crisis de los 40?

Eso lo llevo peor [Risas]