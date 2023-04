Víctor Erice regresa a Cannes de la mano del malagueño José Alba

Fue la gran noticia cinematográfica del año pasado: el director Víctor Erice, recocido como uno de los cineastas mayúsculos del audiovisual patrio, volvía a rodar un largometraje de ficción 30 años después de 'El sol del membrillo', su último largo hasta la fecha. 'Cerrar los ojos' es el resultado de la aventura del cineasta, de 82 años, un proyecto levantado por, entre otras productoras, la compañía del malagueño José Alba, Pecado Films, una firma destacada en el panorama más inquieto e inclasificable de nuestro país. La película se estrenará, fuera de concurso, en el Festival de Cannes, que ayer presentó la espectacular programación de su próxima edición.

'Cerrar los ojo's, protagonizada por Manolo Solo, María León, José Coronado y Ana Torrent (sí, los ojos de 'El espíritu de la colmena') y rodada en Andalucía, se suma así a la inmaculada lista de largometrajes creados por el cineasta vasco: 'El espíritu de la colmena' (1973), con la que ganó la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián; 'El Sur' (1983) y, 'El sol del membrillo' (1992), que recibió el Premio del Jurado y de la Crítica precisamente en Cannes.

Erice había dejado la dirección y creación de largometrajes a un lado, después de que la adaptación de 'El embrujo de Shanghai', la novela de Juan Marsé, se dinamitara por diferencias creativas. Erice había empleado tres años trabajando en la novela de Marsé para que, finalmente, el productor Andrés Vicente Gómez encomendara el proyecto a Fernando Trueba.

Sin embargo, a pesar de que no ha filmado desde entonces un largometraje, Víctor Erice no ha dejado de rodar en todo este tiempo cortometrajes y distintas obras de arte visual. Los grandes autores internacionales han requerido siempre su presencia en trabajos colaborativos, y en los últimos años ha participado en obras grupales junto con figuras como Wim Wenders, Abbas Kiarostami, Naomi Kawase, Manuel de Oliveira o Werner Herzog. Además, ha trabajado para museos, como el Bellas Artes de Bilbao, donde presentó en 2019 su videoinstalación 'Piedra y cielo'.

Pero faltaba el regreso a la ficción, a la emoción contemplativa que caracteriza la filmografía del cineasta. 'Cerrar los ojos' nos presenta a un célebre actor español, Julio Arenas, que desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad a raíz de un programa de televisión que pretende evocar la figura del actor, ofreciendo como primicia imágenes de las últimas escenas en que participó, rodadas por el que fue su íntimo amigo, el director Miguel Garay. El principio y el final de una película inacabada.

Detrás de 'Cerrar los ojos' está José Alba, un malagueño licenciado en Económicas devoto del cine. Desde Pecado Films su compromiso es «contar historias que sean atractivas para el público, con algún tipo de mensaje, algo de lo que nos sintamos orgullosos... Siempre buscamos historias que tengan algún componente personal». En su currículum, cintas tan meritorias como 'Viaje al cuarto de la madre', 'Sevillanas de Brooklyn', 'El universo de Óliver' y 'Gernika'. Curiosamente, en la vinculación de Alba con el cine tiene mucho que ver Andrés Vicente Gómez, particular némesis de Víctor Erice: «Fue una época en la que Antonio Banderas fomentó la Escuela de Ronda junto a Andrés Vicente Gómez, que acabó siendo un Master de Gestión Audiovisual. Acabando la carrera me puse en contacto con ellos, casi rogándoles, para que me dejaran realizar el curso y así lo hice. Acto seguido me contrató una productora madrileña y después fundé la mía propia». Hoy, Pecado Films es el orgulloso sello detrás del regreso de Erice.