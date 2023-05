«Nuda», un viaje imaginario entre el cielo y el suelo

'Nuda' es una propuesta de espectáculo acrobático y teatral, con un sistema de vuelo innovador único y juegos de luces interactivos que se entrelazan con la narración, ideada por Daniele Finzi Pasca, creador de éxitos del Circo del Sol. 'Nuda', sin el envoltorio publicitario del Circo del Sol, es un espectáculo de teatro acrobático de 75 minutos sin descanso.

A pocos les sonará el nombre de Daniele Finzi Pasca, pero sí los espectáculos que él ha creado para el Circo del sol, 'Corteo' y 'Luzia' . Un viaje imaginario en el que acróbatas, bailarines, contorsionistas, malabaristas, cantantes y músicos componían escenas cargadas de realismo mágico. Ahora, Finzi Pasca, el ideólogo suizo de esas funciones, ha vuelto a crear un espectáculo diferente. Innovador. De esos que impiden pestañear. 'Nuda', una función circense llena de misterio y asombro, en el que la profundidad y el abismo están en continuo diálogo con un mundo ligero y luminoso, compuesto de planos que se sobreponen e interactúan.

Cinco artistas (Melissa Vettore, Beatriz Sayad, Jess Gardolin, Micol Veglia yFrancesco Lanciotti) interpretan un espectáculo en el que la fuerza teatral se combina con una narración poética con sabor a ensueño, en absoluta armonía con el teatro físico y la danza aérea. «En cada espectáculo tratamos de ir más allá y profundizar en los elementos», afirma el creador de, por ejemplo, las ceremonias inaugurales de los Juegos Olímpicos de Turín (2006) y Sochi (2014). «En 'Nuda' hacemos un espectáculo global donde hay actores y acróbatas, donde la palabra tiene tanta importancia como la música», abunda.

En 'Nuda', que se podrá ver sobre las tablas del Teatro Cervantes el miércoles, 3 de mayo, lejos de los tópicos , dos hermanas gemelas se tocan, se rozan y a veces se pisotean y luego se redescubren «en un abrazo lleno de alegría y libertad reencontrada», explica el multipremiado creador. Un juego acrobático y teatral que es posible gracias a un sistema de vuelo innovador, junto a una instalación de luces interactiva entrelazada con la narración y un potente universo sonoro.

«Es un espectáculo mágico en armonía entre el teatro y la danza aérea», sostiene el italiano. Porque 'Nuda', desgrana, surgió de la novela escrita por el también novelista en 2014. Una de las frases, al revisarlo años después, inspiró este espectáculo: «Soy la primera de gemelas. Mi hermana nació vestida, salió de la panza de mi mamá con una tuniquita impecable. Yo, nací desnuda, sucia y con los ojos pegados. Me tenían en brazos cuando mi hermana apareció, que llegó al mundo con tanta sorpresa y a mí me dejaron caer en el piso. Quizá por esta razón apenas pude cubrirme me puse a cuestas toda una armadura y desnuda nadie me ha vuelto a ver».

'Nuda' es el primer espectáculo de la compañía creada por el coreógrafo suizo. «Nuestra historia es formar parte de una tradición teatral que mezcla de manera virtuosa elementos del teatro total», apunta el creador. Un aspecto que significa que los actores tienen una preparación física y musical «muy fuerte, pero además son capaces de contar las historias de un teatro propiamente dicho, un teatro donde se mezclan los géneros».