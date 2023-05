Guiu Cortés, más conocido como El Niño de la Hipoteca viene a Málaga este viernes 5 de mayo, concretamente, a la Sala Trinchera. Tras más de una década en la música, el artista cambió su modus operandi y su nombre artístico. Dejó de aparecer en redes y, cuando lo hacía, dejaba claro que estaba haciendo promoción obligado por su manager. Este hecho supuso un contraste con el que ha sido su estrategia desde sus inicios, es decir, usar las redes sociales como un trampolín, colaborar con otros cantautores y creadores de contenido como Isaac Sánchez 'Loulogio', ahora un reputado autor de comics. Cortés incluso creó un término para referirse a su actividad "cantatuber", ahora las cosas son distintas.

Hace un tiempo cambiaste tu nombre artístico por tu nombre real, ¿por qué?

Empecé en este juego como cantautor, de hecho mi primera maqueta era exclusivamente guitarra y voz. Poco después la banda se empezó a moldear y se fueron incorporando miembros mientras el concepto evolucionaba durante años, pero paralelamente los conciertos acústicos a guitarra y voz seguían su curso. Antes, para diferenciarlos podías ir a ver a "El Niño de la Hipoteca" o "El Niño de la Hipoteca en acústico" y ahora, con esta bifurcación, todo queda más claro.

¿Qué separa a Guiu Cortés del Niño de la Hipoteca?

La canción de autor y el rock, no mucho más. Bueno y que Guiu Cortés ha escrito una novela, para aprovechar un poco "la promosió".

Se refiere a 'El diario de los incurables', un libro que sacó adelante de la misma forma que su música: de manera independiente y apoyándose en el público. Él mismo explica en la plataforma de micromecenazgo que ayudó a financiar el proyecto que un primer momento intentó plasmarla en forma de canción, pero que le resultó imposible porque necesitaba mucho más espacio. Así, el libro vio la luz en agosto del año pasado y lo podéis encontrar en librerías y en línea.

¿Qué nueva dirección tiene Guiu Cortés?

Ahora ya están las bases sentadas, o sea que lo nuevo es empezar a andar hacia estas dos direcciones con paso firme.

Antes parecías disfrutar de tus apariciones en redes sociales, como con tus videos en youtube, ahora cada vez que apareces en ellas hasta dejas claro que te han obligado, ¿a qué se debe este cambio?

Nunca he disfrutado de mis apariciones en redes sociales, es pura actuación, pero esto le pasa a la inmensa mayoría de compañeros de profesión, por lo tanto, lo que hay ahora es más sinceridad que antes. También es cierto que las redes del presente no son las de hace 10 años ni mucho menos las de hace 15. Actualmente son moles ultraneoliberales que arroyan con todo, sobre todo con la salud mental de la gente y con el control de población.

¿Ha cambiado tu relación con las redes sociales tu relación con tu audiencia?

Realmente no, porque mi relación con la audiencia está en los conciertos y en los post conciertos, en persona, siempre he sido un tipo muy accesible.

¿No es este movimiento, en parte, deshacerse de un altavoz muy grande para hacer llegar tu música a más gente?

Me la resbala como si estuviese en un tobogán de aceite. Después de mucho tiempo ya me he labrado mi público y compongo y toco para mi público. A partir de ahí que entren los que quieran entrar, como decían Calle 13. No pienso caer en la trampa del más i más. El sueño ya lo cumplí hace tiempo, estoy en una etapa de ganarme el pan tranquilamente.

¿Es posible separar la música de los negocios siendo artista?

Por supuesto que no, pero sí que hay varias vías de hacerlo y sobre todo de cómo tomárselo.

¿Crees que detrás de la industria musical hay más dinero que música?

La propia palabra industria ya te responde a esa pregunta.

¿Te da miedo acabar en malos términos con el que ha sido el trabado de una vida?

No, no estoy enemistado con mi trabajo, simplemente un buen día irrumpió en mi vida una niña graciosísima que puso cada cosa en su lugar. Toda mi carrera me da igual si la pongo al lado de mi hija, no pienso perderme su infancia, por eso "mi carrera", "el trabajo de mi vida", "mi proyecto", "el niño de la Hipoteca", "mi ego", "mi arte" y todas estas tonterías tienen que estar muy amarradas y controladas para no acabar como tantos artistas que tienen que disfrutar de sus nietos porque a sus hijos nunca los veían. Por lo tanto, el desenlace de mi carrera es algo superfluo.