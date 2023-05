Un viaje por la memoria del siglo XX 'Transterrados y durmientes', libro finalista del reciente XXIX Premio Andalucía de la Crítica, será presentado este jueves 18 de mayo a las 19.00 horas en el Ateneo de Málaga – Sala Muñoz Degrain (c/ Compañía 2), en un acto que contará con la presencia del autor, José Federico Barcelona, acompañado por el escritor malagueño José Olivero Palomeque.

'Transterrados y durmientes', ha subrayado el escritor Alejandro Pedregosa, supone un viaje comprometido y turbador por la memoria de nuestro siglo XX. Los relatos que componen este libro están conectados por una goma elástica que nos lleva y nos trae de los años treinta a los ochenta, del dolor de la posguerra al dolor de la heroína, de los silencios del norte a los lamentos de sur… Y todo levantado con esa invisible amalgama de realidad y ficción que convierte las meras palabras en gran literatura.

El libro, dividido en cuatro partes, recorre y se detiene en ciertos hitos de la memoria del siglo XX, y su autor declara, a propósito de él, que “la memoria es un lugar de riesgos. El paso por ese territorio supone no solo un recordar, también es una reelaboración del pasado que se reescribe en nuestra piel emocional, inevitablemente”. “Es indudable que la literatura es un hecho histórico –añade Federico Barcelona– se refleje o no con fechas concretas en los textos que la producen. No hay literatura sin tiempo o al margen del tiempo histórico, ningún autor o autora puede escapar de la Historia por más que pretenda depositar sus historias en un calendario narrativo o poético indeterminado. Y Transterrados y durmientes está tan lleno de fechas como un almanaque de pared, abierto, accesible de un vistazo, marcado con referencias explícitamente temporales y con la intimidad de los mensajes personales”.

Los veinte relatos de este libro, divididos en cuatro secciones, deambulan por la Guerra Civil, la Desbandá y los exiliados, la posguerra y la memoria enterrada de los vencidos, en la primera sección, que homenajea a Almudena Grandes. En la segunda parte del libro, las historias transitan por una España sesentera estratégicamente entregada por el régimen de Franco al turismo de oropel; recuerdan a los jóvenes de los ochenta, muchos destrozados por la heroína en un país que vivía entre el desaliento y la esperanza, entre la ruina humana de las reconversiones o la muerte de la minería en el sureste murciano (zona de origen del autor) y la modernización del país, entre la búsqueda de una personalidad cultural y los movidos aires posmodernos. Los relatos de la tercera parte del libro, ponen la mirada en problemas más actuales, como el deterioro de la sanidad pública, la violencia de género y la pederastia, la soledad y la amistad. Finalmente, la cuarta sección del libro, titulada 'Del Sur', aborda la sorprendente y paradójica realidad de La Costa del Sol malagueña y los delicados problemas del narcotráfico y las bandas, y de la corrupción política, funcionarial y administrativa.

Las historias de este libro se dan citan con algunos nombres propios, como eslabones de una cadena de referencias y lealtades literarias que forman parte de la identidad del autor. Ahí están: Federico García Lorca y César Vallejo, Almudena Grandes y Luis García Montero, Ángeles Mora y Aurora Luque, Dickinson y Szymborska, Rulfo y McCullers, los Beatles, los Rolling, Neil Young...

Biografía del autor

José Federico Barcelona, nace en 1957 en el pueblo minero murciano de La Unión. En 1974 llega a Granada, ciudad en cuya universidad estudia, en la que se asienta y donde trabaja como docente en educación infantil desde 1980 hasta su jubilación. En 2019 empieza a hacer públicos sus textos literarios. Desde entonces ha visto premiadas y reconocidas numerosas obras:

En octubre de 2021, su libro de relatos 'Una semana redonda' (Editorial UdeA, 2022) recibe el Premio Internacional de Cuento Universidad de Antioquia – Premios Nacionales de Cultura de Colombia, otorgado por un jurado encabezado por Leonardo Padura.

En marzo de 2023 resulta finalista del XXIX Premio Andalucía de la Crítica por su último libro, 'Transterrados y durmientes' (Esdrújula Ediciones, 2022), que será presentado en Málaga el 18 de Mayo.

En 2020 se publica en Islandia su álbum infantil ilustrado 'El oso blanco y la hormiguita' (Editorial Salka, 2020) que es nominado como una las cinco mejores obras de su categoría editadas ese año en Islandia. Poco después es publicado en España (Editorial IGLÚ, 2021) en castellano y en catalán.

También ha recibido, entre otros, los premios: