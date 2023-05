Christopher Cross ha elegido Starlite Occident para celebrar su único concierto en España, y tras su gira por Estados Unidos y Japón, el cantautor estadounidense dará un salto al escenario de este festival el 12 de agosto

El artista actuó en la primera edición del festival boutique en 2012 y ahora regresa para compartir con el público temas tan aclamados como 'Sailing', 'Arthur's Theme (Best That You Can Do)' o 'Ride like the wind', han informado desde Starlite en un comunicado.

Considerada la estrella "más importante" de los 80, Cross tiene en su haber reconocimientos tan destacados como cinco premios Grammy, un Oscar y un Globo de Oro a mejor canción original. Su música se ha convertido en la banda sonora de millones de personas en todo el planeta.

Starlite Occident se prepara para abrir sus puertas en Marbella (Málaga) del 21 de junio al 2 de septiembre para convertirse en "un epicentro cultural, musical, gastronómico y de ocio".

El público del festival podrá disfrutar de una gran variedad de espectáculos en 2023, entre ellos, Michael Bolton, Mika, Black Eyed Peas, Yusuf/Cat Stevens, Seal, Juanes, Pablo López, India Martínez, Fito Páez, Sebastián Yatra, Lionel Richie, Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes, Tom Jones, Anastacia o Marco Antonio Solís.

También estará Ricky Martin Sinfónico (dos únicas fechas en España), Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band, Ludovico Einaudi, Melendi, Pignoise & Sofía Ellar, Belén Aguilera y Natalia Lacunza, Rod Stewart, Antonio Orozco, David Bisbal, Norah Jones, Malú, Andrés Calamaro, Carlos Rivera y Jorge Blass.

Iggy Pop, Farruquito e Israel Fernández con Diego del Morao, Zucchero, Zaz, Marlon y Álvaro de Luna, Sara Baras, Eros Ramazzotti, Fondo Flamenco, Luis Fonsi, Taburete, Wilco, Antonio José, Vicente Amigo, Miguel Ríos, Whitney-Queen of the Night, Raphael, Lola Índigo, Víctor Manuel, Carlos Latre, Pimpinela, Mónica Naranjo y SuperThings completan por ahora el cartel.

Además, las noches se completan con DJ Sessions y after parties en la zona lounge, con iconos de la música urbana, latina y electrónica que se dan cita en el festival como Danny Ocean, Emilia, Pole, Funzo & Baby Loud, Zzoilo, Ters, Detlef, Matthias Tanzmann, Raúl Pacheco, Juan Magán y DJ Nano.