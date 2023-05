«Desembarco» en Lagunillas. El barrio recibió ayer la visita del equipo de Fresco Films en busca de localizaciones para el próximo rodaje en Málaga de una nueva serie internacional para Disney +, We were the lucky ones. Se trata de la adaptación de un bestseller sobre un hecho real (una familia judía decidida a reunirse después de haber sido separada en la Segunda Guerra Mundial).