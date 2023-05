A punto de cumplir los 60 años y después de ganar cuatro Óscar, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu asegura que en su trabajo ha tenido «la fortuna de ser absolutamente independiente y libre». «Toda la mierda que hay dentro de mis películas es mía, no puedo culpar a nadie». «He tenido siempre la última decisión, y no importaba de dónde viniera el financiamiento. He tenido libertad absoluta y eso es un privilegio», afirma, que hoy clausurará Verdial, la Fiesta de las Letras y la Cultura Iberoamericana, que organiza en Málaga el centro cultural La Térmica.

Admite el azteca que está en una «etapa de reflexión» al alcanzar los 60 años este agosto, «porque, quieras o no, ya queda menos para adelante que lo que has estado haciendo atrás». «Siento que estoy empezando a ser mucho más selectivo. Empiezo a pensar en la impermanencia, en el tiempo que queda y en lo que quiero gastarlo y con quién. Entre cada película me tomo mucho tiempo porque quiero que sea la propia vida la que me vaya alimentando de lo que pueda hacer, sin estar buscando un proyecto tras otro».

Pese a sus cuatro Óscar y a haber trabajado en producciones internacionales, no cree haber sido absorbido por el sistema, y cree que ese sistema «es un concepto mental», porque para él «nunca ha existido».

«Empecé filmando en México, filmé en EEUU 21 gramos, Babel por todo el mundo, Biutiful en Barcelona, Birdman en Nueva York, The Revenant en Canadá, y Bardo en México. Finalmente he podido tener colaboradores de todo el mundo en una orgía global de creatividad hermosa». Por ello, no puede «encontrar un patrón en ese sistema», ya que cada película tiene «unas características muy particulares», y él ha intentado «no pertenecer a un sistema porque cada película exige algo diferente».

«Creo que si entras en una especie de fábrica donde produces lo mismo sí podría ser un caso», añade Iñárritu, que resalta que él y otros compatriotas como Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro coinciden en ser «muy curiosos» y estar siempre «observando la otredad», y esa «curiosidad cultural» les ha «liberado de poder entrar en un sistema de fábrica hollywoodiense».

En la edición encuentra la película

De vuelta a su trabajo como cineasta, admite que, cuando está editando una película, intenta «encontrar la mejor versión», porque es en la etapa de edición donde «finalmente encuentras la película».

«Una vez terminada, no la quiero volver a ver. No he visto ninguna de mis películas y no lo pienso hacer, porque me trae estrés postraumático. Te acuerdas de cada cosa que ves ahí».

Gogó en Torremolinos

Al llegar a Málaga el cineasta recordó su viaje por España a principios de los 80, cuando durmió en las calles de esta ciudad junto a tres amigos y llegó a ser contratado como chico gogó para bailar en la mítica discoteca Piper’s de Torremolinos. «Dormimos en la calle dos días, porque no teníamos dinero, esperando el permiso para viajar a Marrakech. Nos contrataron en la discoteca Piper’s, que no sé si sigue abierta, pero fue la peor noche de servicio y duramos menos de 24 horas en el trabajo. Nuestras amigas camareras nos prestaron el dinero para ir a Madrid», recuerda.

En ese viaje loco también trabajó en la vendimia en La Torre de Esteban Hambrán, un pueblo de Toledo cercano a Madrid. «Tengo muy buenos recuerdos de esa estancia de joven, cuando se tiene todo sin nada. De mayor, teniendo todo, a veces crees que no tienes nada. Hay que aprender de nuevo».