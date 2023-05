«No tengo prisa al componer y grabar: un disco es para toda la vida»

'Waterhole' llega 6 años después de 'Crashpad'. ¿Cómo han sido esos años de intermedio entre uno y otro?

Ha sido un tiempo en que me he dedicado a mí mismo buscando quererme y cuidarme lo máximo posible. Entre medias atravesamos lo que todo ya sabemos, y eso hizo que se ralentizara todo un poco más, incluida mi vida personal. Bajé las revoluciones, hice como ciento cincuenta obras orquestadas, toqué mucho el piano, compuse muchas canciones de 'Waterhole' y algunas otras con otros instrumentos. He hecho grandes amigos y apartado de mi vida a otros que, en la época de vorágine total con Neuman, no me di cuenta de quiénes eran realmente. He vivido la vida como me ha parecido bien y he arrancado de mí cosas que no quería tener cerca.

¿Ha sido un disco difícil de sacar adelante?

La fuente de creación nunca me ha dejado ni se me ha agotado, solo he de ponerme delante de un instrumento y me surgen los sentimientos y melodías por transmitir. 'Waterhole' ha sido, como todos mis discos, un hilo conductor de mis sentimientos y he aprendido a sacarlos con mas énfasis y sinceridad. Es cierto que, cuando te enfrentas a un nuevo álbum, surgen dudas. Pero es bueno que ocurra, me dice a mí mismo que me preocupo por ello. El hecho de haber cambiado a otra residencia en Granada, con un estudio de grabación más grande, sí que ha sido un reto, pues me gusta grabar de manera artesanal, con toda la complejidad que ello conlleva.

Va a contracorriente de los ritmos frenéticos que impone muchas veces la industria musical, poniendo el proceso creativo por delante del marketing. ¿Es complicado? ¿Duda, a veces?

Todo ha cambiado para mal. Yo sigo haciendo lo que me nace, no tengo presiones. Mi discográfica valora enormemente esta forma de ser y de enfrentarme a la música y ellos se sienten orgullosos. Es algo que nunca cambiará, no me puedo transformar e ir al son de lo que está ocurriendo, principalmente porque no escucho música, no investigo qué está ocurriendo en la música actualmente. Escribo canciones de la manera en que las concibo y cuando escucho algo, escucho lo que siempre me ha gustado, mis grupos de toda la vida: Sebadoh, Built to Spill, David Bazan, Elton John, Ramones, Queen, Mike Kinsella...