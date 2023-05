«En esta gira quiero mantener la intimidad que conseguí con los conciertos en teatros»

Vuelve a las giras, digamos, convencionales tras la pandemia. Parece mentira, pero cómo ha cambiado la vida en apenas dos años.

Nos ha cambiado a todos, desde luego.

De eso va, más o menos, 'La cuarta hoja', ¿no es así?

La verdad es que no pensé que iba a sacar algo así, porque yo suelo hacer mis discos como en tiempo de barbecho y luego vuelvo a la carga otra vez. Sin embargo, este trabajo ha surgido en mitad de la gira.

¿A qué cree que se ha debido?

Diría que ha sido gracias a la cercanía de la gente, al hecho de estar de nuevo en contacto con el público, a viajar, y tiene que ver también con el poder escuchar historias de los demás. Después de la pandemia, volver a hacer una gira era como un regalo del cielo. Este disco es un disco muy vitalista, muy positivo, algo muy diferente a los demás y que marca una etapa muy chula, la verdad.

Un disco en la que existe una gran presencia del amor.

Eso siempre, siempre está presente, estamos hechos de eso.

Y de amistad. En el disco se ha rodeado de diversos amigos. Uno encuentra esas colaboraciones con Ana Mena, con Aitana…

Es verdad que, desde la pandemia, estamos inmersos en una especie de explosión de composición en grupo, con muchos otros artistas. Yo no quería dejar de intentar componer con los demás, porque siempre he compuesto en solitario, y de pronto surgió esa posibilidad.

¿Qué destacaría?

Todo. Desde la colaboración compositiva con Leo Rizzi, que nos juntamos en el estudio para ver qué sucedía, a la canción en la que participa Ana Mena. Era el momento, sin pretenderlo, porque tampoco tenía yo en la cabeza hacer tantas colaboraciones, de un proyecto así. Así, emprendí este camino con gente que a priori no tiene nada que ver conmigo, con mi música y con mi forma de cantar y, sin embargo, encontrar un lugar común a través de las canciones para divertirnos, que es lo que verdaderamente he hecho con este disco, divertirme. Es un disco que no tiene prejuicios, que no pretende ser encasillado. Luego, nunca se sabe si puede gustar o no puede gustar, pero yo desde luego me he divertido y he tenido unos buenos compañeros en el proceso.