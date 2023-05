Desde que protagonizara las películas de Percy Jackson, Logan Lerman es el ídolo, el icono de muchas carpetas a lo largo y ancho de todo el mundo. El actor estadounidense, que ha ido engordando un currículum de lo más aparente con series como 'Hunters' y filmes como 'Bullet Train', se encuentra estos días en Málaga, rodando la miniserie 'We are the lucky ones' (en español, 'Somos los afortunados') y muchas de sus fans han tomado nota y se patean el Centro Histórico para tratar de localizar al intérprete. Pues algunas lo han conseguido y han logrado mucho más de lo que soñaban: conocerlo y abrazarlo. Por ejemplo, Carmen Cobo, que ha compartido en sus redes sociales un par de fotos con su gran ídolo. "He conocido al amor de mi vida, quiero llorar y llorar todo el día", asegura la joven, más que emocionada con el encuentro.

Cuando supo del proyecto de 'We are the lucky ones', ni corta ni perezosa, Carmen, granadina, se desplazó hasta Málaga con un único objetivo. "Logan, hazme el favor de estarte quieto que llevo 13 años esperando a verte", tuiteó la chica, que ha ido contando toda su peripecia en Twitter (@CarmenCobo99).

"Ojalá poder decirle algún día en persona lo que ha significado para mí (y lo que significa), yo sé que no va ver estos tweets nunca pero no sé, me apetecía escribirlo porque son muchos apoyando su carrera y ha crecido un montón", escribió horas antes de conocer al intérprete. Finalmente no se lo pudo decir en persona, no: confiesa que se quedó absolutamente congelada y que de su boca no salió nada más que un "Hola". Daba igual: Carmen sí que es, finalmente, una de las 'lucky ones' por poder cumplir su sueño.

Lerman no es la única estrella que está en Málaga por el rodaje de 'We are the lucky ones'. En el reparto también figura Joey King, muy popular por la serie de tres películas de Netflix 'Mi primer beso' y también por participar en 'Bullet Train', con Lerman y, claro, su protagonista absoluto, Brad Pitt.

'We are the lucky ones' adapta un libro inspirado en la historia real de una familia judía separada al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Erica Lipez ('The morning show', 'Bates Motel') es la responsable de transformar la historia en un guion y de producir la miniserie.