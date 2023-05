«Hasta el día que nos morimos, estamos todo el rato aprendiendo»

El nuevo disco 'La cresta del ahora' sale en septiembre. Solo se han presentado dos canciones, ya que el público conocerá el resto durante la gira. ¿Hay un poco de miedo por ver la reacción del público?

Más que miedo, es ilusión. Hay una ilusión promovida por la motivación de querer llegar, cantar y tocar el disco antes de que esté en las tiendas. Lo que está pasando es algo bonito. Hay dos singles ya fuera: 'Mis flores' e 'Hijos de la música', pero en directo ya llevo cinco o seis temas nuevos.

¿Cómo ha acogido el público estas dos nuevas canciones?

Muy bien. A la gente le gusta un montón. El estribillo es de efecto rápido. Se ve que la gente baila, toca las palmas y se lo pasa bien. En una de ellas, colaboro con Rosario La Tremendita. En el disco también hay otras colaboraciones, que, por ahora, no voy a ir revelando.

¿El título 'La cresta del ahora' es una alusión al presente?

Esto viene de jugar con las palabras. Hace cuatro años empecé a estudiar coaching y programación neurolingüstica e inteligencia emocional. Nace a raíz del cáncer de mama y la inmediatez con lo que estamos viviendo todo. Son las palabras que expresan. Juego y sigo jugando con la atención plena y me llevó a este título. También estoy escribiendo un libro sobre eso. Hace alusión a la atención plena y a estar disfrutando de lo que estás haciendo.

Publica nuevo libro y nuevo disco, ¿es un año de novedades?

Es un año de florecimiento. Después de estar bastante tiempo sin sacar disco de estudio, en el que no encontraba algo que contar musicalmente hablando y se suman los dos años de parón por el virus. He estado formándome durante estos años y haciendo colaboraciones. Estuve haciendo la gira de mi 20 aniversario en la música. Empecé en el 2001 y ya llevo casi 22 años.

¿Cómo han sido estos 22 años de trayectoria?

Han sido maravillosos en su totalidad. La música me ha ofrecido poder desarrollarme como persona, con mucha riqueza, ampliar mis conocimientos musicales y mis conocimientos sobre el trato con las personas.

Ha estado un tiempo sin grabar discos, ¿era necesario este parón en la música?

Parada no he estado. No he sacado un disco, pero parada no he estado. Todos estos años he estado haciendo giras y colaboraciones, he estado componiendo una canción para el documental de Pablo Ráez e hice otra canción, 'La vida viene y va', para la película 'La lista de los deseos', que habla sobre el cáncer. Realmente he estado haciendo bastantes cosas.

¿Su experiencia personal con el cáncer hace que se implique más en este tipo de proyectos?

¿Mi experiencia? No es que me haya implicado más o menos, es que me ha tocado. Me propusieron a mí para que hiciera las canciones. Fue Dani Rovira quien me propuso para el documental.

¿Tras la enfermedad, ve la vida de otra manera o ha aprendido algo de ella?

De todo se aprende. Las enfermedades traen este tipo de información. Todas las enfermedades dan bastante información sobre lo que ocurre dentro de ti.