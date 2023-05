Carlos Goñi, el cantante de Revólver, vuelve a los escenarios que nunca abandonó. Lo hace con la ilusión de los artistas que dan sus primeros pasos, que observan con interés la cara de los que escuchan sus nuevas letras, que sienten ese hormigueo en el estómago… Y asegura tajante que esto de la música le sigue fascinando como el primer día. «Me sigue poniendo cantar, subirme a un escenario, irme de gira… Compartir las letras que hasta hace dos días eran solo mías». Lo demostrará este sábado en el Teatro Cervantes, donde presentará su más reciente trabajo, Adictos a la euforia.

Reconoce Goñi que el miedo escénico no desaparece ni siquiera con los años. Todo lo contrario. «Le contaba a Miguel Bosé hace algún tiempo que no sabía lo que me pasaba, pero que esa gira me tenía nervioso, más de lo habitual. Que salía acojonado al escenario. Y me contestaba que eso no desaparecía nunca, todo lo contrario, iría a más».

Le ayuda en eso el respeto que siempre tiene al público. «Me planteo cada concierto como si fuera el primero, pero también como si fuera el último. Esto no es como el que va a ver una película en bata y con palomitas. Me emociona saber que hay mucha gente que dedica su tiempo y su dinero a venir a verme. Y, joder, hay que hacer que merezca la pena, porque si no, mal asunto. A mí me fascina dormir bien y la manera de dormir bien es cuando uno se siente satisfecho con lo que ha hecho», asegura el músico.

Ayuda también el hecho de presentar un repertorio con el que se siente especialmente satisfecho. En este sentido, el músico confía mucho en su último trabajo, Adictos a la euforia: «Es el mejor que he hecho en toda mi carrera. Es el disco con más luz, el mejor que he grabado con diferencia. Y lo hago con la mejor banda que un cantante puede tener». Está especialmente orgulloso de uno de sus temas, Adán Eva; «uno de los tres o cuatro mejores temas que he escrito en mi vida», asegura.

Por supuesto, Adictos a la euforia supondrá la espina dorsal del recital de Revólver en el Teatro Cervantes, pero en el repertorio también estarán temas legendarios como El roce de tu piel, El dorado, Mi rendición, Calle Mayor… Porque su autor e intérprete asegura ser consciente de que este sábado se darán cita varias generaciones que acudirán llamadas por su estilo tan singular.

El sello que le ha permitido estar más de treinta años en posiciones preferentes del panorama musical de nuestro país. Y siempre a lo suyo, sin sumarse a corrientes ni modas. Lo resume el propio Carlos Goñi: «Nunca he dejado de hacer lo que me ha dado la gana. Lo he hecho desde el primer día. Nunca me han dictado, pero tampoco me hubiera dejado. Lo que sí he hecho son tratos. Por ejemplo, yo elijo siempre qué canciones van en el disco, pero, sin embargo, nunca suelo elegir el single. Que se la coma otro», ríe.