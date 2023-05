El concierto de Serafín Zubiri en Marenostrum Fuengirol previsto para este sábado, 27 de mayo, ha sido aplazado debido a la alta probabilidad de lluvia que se espera para esa jornada.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Cultura, Rodrigo Romero, que ha explicado que "lamentablemente todas las predicciones meterológicas que hemos consultado dan lluvia para este sábado, así que va a ser imposible que se desplace Serafín desde Navarra, para hacer el ensayo general que se iba a realizar este viernes de forma previa y va a ser prácticamente imposible que se pueda celebrar este concierto para conmemorar el 50 aniversario de Nino Bravo".

No obstante, según ha indicado el edil, "esto no es una cancelación, es simplemente que se pospone el concierto a otro día. Estamos estudiando varias fechas y la verdad es que Marenostrum no tiene huecos que tenga libre también Serafín Zubiri, que tiene prácticamente llena su agenda todo el verano. Pero hemos encontrado una solución, que posiblemente salga adelante: que celebre con nosotros el Día de la Hispanidad el 12 de octubre".

Al respecto, ha apuntado que "es una de las opciones que estamos barajando y que se anunciará más adelante, pero por ahora lo que tenemos que tener claro todos es que esta sábado no habrá concierto en Marenostrum por inclemencias meteorológicas".

Aplzamiento del Fuengirola Comic Con

También debido a problemas organizativos, Fuengirola Comic Con, cita prevista para los próximos días 10 y 11 de junio, deberá ser aplazada. Por su parte, desde la organización lamentan esta situación y los imprevistos que pueda causar a los asistentes, pero confirma que próximamente se anunciará una nueva fecha para celebrar el evento.

Para todos aquellos asistentes a los que este cambio les suponga un trastorno, se habilitará la devolución de las entradas a través de dos canales; bien el correo electrónico ayuda@enterticket.es, o bien a través del formulario que puede encontrarse en https://www.enterticket.es/?page=consultanos. Para todos aquellos que quieran conservar su entrada, esta será válida para la nueva fecha, que se anunciará próximamente.

A pesar del inconveniente, la organización asegura que la cita estará a la altura de las mejores Comic Con, organizándose con todo el cariño y respondiendo a las expectativas de todos los asistentes.