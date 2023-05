Nacido en Filadelfia (Estados Unidos) y asentado en Pittsburgh, el artista Devan Shimoyama ha aterrizado en Málaga para presentar su nuevo proyecto Tell Me, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC), que ocupará una de las alas del museo desde el 26 de mayo hasta el 27 de agosto.

El joven pintor de 34 años ha reunido 15 lienzos atestados de significado y material, donde la purpurina, las joyas, los cristales de Swarovski, las flores y diversos elementos textiles son agrupados a modo de collage iconográfico. Con influencias de Caravaggio y Goya, entre otros, fusiona la mitología, el anime y el cine, con la historia del arte, la moda y la cultura queer y afroamericana, a fin de traducirlo todo en una riada de evolución y transformación.

Serie Tarot

La exposición Tell Me incorpora piezas de su última serie, Tarot. En ella ofrece una segunda lectura a esta baraja tradicional, tomando a los arcanos mayores y menores que esconden la potestad de destapar "verdades ocultas" y a los que se acude con el objetivo de hacerse con determinada información. Ahí nace el título Tell Me (Dime).

Para trazar la gama de naipes, el pintor se apoyó en los mazos del Tarot de Marsella del siglo XV y el Tarot Rider-Waite-Smith de 1910. Este último presenta una visión humanista centrada en alcanzar la verdad y el regocijo mediante la razón y el saber, frente a la mirada cristiana y devota de las cartas de Marsella.

Los autorretratos cubren casi al completo la colección, acompañados de figuras familiares de Shimoyama, como su madre en la pintura de L' Impératrice o su abuela en La Papesse.

Cada obra se ve envuelta en la experiencia personal e historia del autor, pero invita al espectador a realizar su propia traducción con toda una experiencia visual.

Tell Me busca desafiar cualquier norma opresiva, como las reglas de género tradicionales, fusionando factores tanto femeninos como masculinos y explorando una reconstrucción de la identidad.