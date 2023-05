Bombazo latino en el Autocine de Málaga. La promotora Elegance Producciones, habitual en estas lides, organiza una nueva edición del Mad Urban Fest en el citado recinto el próximo 30 de julio, con un buen puñado de artistas del género pero con un nombre en mayúsculas por encima de todos: Anuel AA. Y es que la superestrella latina, con sus bangers, sus deslices sentimentales y sus desastres personales, es una de las figuras contemporáneas más seguidas por el público que canta, rapea y perrea en español.

Enmanuel Gazmey Santiago (Carolina, Puerto Rico, 1992) ya lideraba el movimiento urbano latino cuando sólo tenía un álbum de estudio, 'Real hasta la muerte'. El disco fue publicado después de que el cantante (habitualmente relacionado con narcotraficantes rusos) cumpliera condena en la cárcel por posesión de armas de fuego, aunque durante su estancia en prisión grabó muchos temas (a través de la línea telefónica en las llamadas que se le permitían).

Sus canciones, entre la contundencia del trap más gangsta y el tropicaleo más desfachatado y deslenguado, pronto se contaron por hits, y sus servicios fueron reclamados para colaborar con otros artistas punteros del género. Por encima de todo está su controvertida personalidad: pendencias y problemas con la ley aparte, el puertorriqueño a veces confunde el swag y el vacile con la peor de las educaciones, como cuando llamó "cerda a una popular modelo, La Taina, cuando ésta reveló que tenía sida (el rapero terminó pidiendo perdón, confesando que aquel había sido "el peor hecho" de su carrera).

Pero, al final, eso es lo que les pirra a los anuelistas: su naturaleza torrencial, entre el macarrismo y el absurdo, y su facilidad para contar los detalles de una vida privada de lo más turbulenta. Ahora mismo, Anuel AA protagoniza un one man culebrón de infinitos episodios, a cual más sonrojante, en que suplica a su ex, la cantante Karol G, que vuelva con él (al parecer, la relación terminó por las infidelidades del cantante) o sus tiras y afloja con Yailin La Más Viral, con la que se casó poco después de la ruptura con la bichota y tuvo descendencia (la pareja se separó antes de que naciera el bebé). Por no hablar de ser el dardo de un buen puñado de los temas del nuevo disco de Karol G, como el 'TQG' que comparte con Shakira (y su muso, Gerard Piqué).

Sorprende que en medio de ese tumulto caótico al que Enmanuel llama vida cotidiana fuera capaz de parir un disco doble como 'LLNM2' (la segunda parte de su exitoso y aplaudido 'Las Leyendas Nunca Mueren'), un trabajo extensísimo pero a la vez estupendamente diseñado para complacer a los seguidores del de Carolina, con colaboraciones del DJ David Guetta, el no menos polémico rapero estadounidense Kodak Black y tótems de la cosa latina como Ñengo Flow, Jowell & Randy y De La Ghetto, entre muchos otros (incluida su exesposa, Yailin La Más Viral, casi tan procaz como Anuel AA, todo sea dicho).